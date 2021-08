Piano Solo: Aaron Pilsan ist der Solist am 10. September.

Konzertreihe Piano Solo: Diese Klavier-Stars treten im Herbst in Olpe auf

Olpe. Nach einer längeren Corona-Pause geht die Piano-Solo-Konzertreihe in Olpe in eine neue Runde. Sechs Weltstars treten in der Stadthalle auf.

Fünf Pianisten und eine Pianistin mit internationaler Reputation laden in die Piano-Solo-Konzerte 2021 ein. Durch die Corona-Lockdowns 2020 und Frühjahr 2021 ausgebremst, war und ist der Kunstverein Südsauerland voller Optimismus vom Kreishaus in die Stadthalle Olpe umgezogen. Nun kann das Olper Publikum endlich wieder musikalische Qualität erleben wie sonst weltweit in den Musikmetropolen von Berlin bis London und von Paris bis Wien.

Aaron Pilsan

Zum Auftakt der Reihe am Freitag, 10. September, um 20 Uhr interpretiert Aaron Pilsan die Rumänische Rhapsodie Nr. 1 von George Enescu, die Sonate a-Moll D 784 von Franz Schubert und von Robert Schumann die Arabeske op. 18 und die Sinfonischen Etüden op. 13. Aaron Pilsan, geboren 1995 in Dornbirn (Österreich), war Schüler am Mozarteum Salzburg. 2017 wurde er mit dem Förderpreis des Deutschlandfunks ausgezeichnet.

Tamar Beraia

Am Freitag, 17. September, um 20 Uhr spielt Tamar Beraia einige selten zu hörende Werke: La Poule und Les Sauvages aus den Nouvelles Suites sowie Le Rappel des Oiseaux und Les Tendres Plaintes aus Pièces de Clavecin von Jean Philippe Rameau (1683-1764); von Johann Sebastian Bach die Englische Suite Nr. 3 g-moll BWV 808 gefolgt von der Sonate Nr. 62, Hob.XVI:52 von Joseph Haydn und den 7 Bagatellen op. 33 von Ludwig van Beethoven. Tamar Beraia, 1987 geboren in der georgischen Hauptstadt Tbilisi (Tiflis), erhielt 2009 und 2012 ihre Meister-Diplome als Pianistin.

Piano Solo: Tamar Beraia, Solistin am 17. September. Foto: Julia Wesely / WP

Robert Neumann

Am Freitag, 8. Oktober, um 20 Uhr empfängt der Kunstverein den gerade 20-jährigen Robert Neumann mit diesen Stücken: Sergei Rachmaninoff, Corelli-Variationen op.42, Carl Ph. E. Bach, Fantasia fis-moll Wq 80 und Frédéric Chopin, Fantaisie–Impromptu cis-moll op. 66; Tarantelle As-Dur op. 43; Berceuse Des-Dur op. 57 und Barcarolle Fis-Dur op. 60. Robert Neumann war mit elf Jahren Jungstudent und mit fünfzehn Student an der Musikhochschule Freiburg. Seit 2018 ist er Stipendiat der Mozart-Gesellschaft Dortmund und kürzlich war er nominiert für den Opus Klassik 2021 als Nachwuchskünstler des Jahres.

William Youn

Am Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhr bietet William Youn bei seinem Debüt in Olpe Werke der Romantik dar: Franz Schubert „Valses Sentimentales“ aus D 779; Schubert-Bearbeitungen von Franz Liszt, z. B. „Soirées de Vienne“; ferner eine kluge Auswahl von Stücken der Komponisten Clara und Robert Schumann sowie deren Freund Johannes Brahms. William Youn, geboren in Seoul, lebt in München. Über die erste CD seiner Gesamtaufnahme der Schubert-Sonaten schreibt Fono Forum: „Sein Spiel überzeugt durch makellose, perfekt realisierte Natürlichkeit.“

Kit Armstrong

Am Sonntag, 7. November, um 17 Uhr kehrt Kit Armstrong heim nach Olpe. Wie gewohnt, überrascht er mit einer ungewöhnlichen Werkauswahl aus zwei Jahrhunderten: François Couperin, Premier Concert Royal und Stücke aus Pièces de clavecin; Georg F. Händel, Suite Nr. 5/IV E-Dur HWV 430; Wolfgang Amadeus Mozart, dreistimmige Fugen KV 404a und Johannes Brahms Drei Intermezzi op. 117. Eine Erstaufführung für Olpe ist Kit Armstrongs Werk Un fil d’oubli. Bei Piano Solo überzeugt der englisch-taiwanesische Weltbürger seit 2010 fast jährlich mit seiner Anschlagskultur mit kristalliner Klarheit und souveräner Gestaltungsvielfalt.

Martin Helmchen

Am Freitag, 12. November, um 20 Uhr beglückt der Meisterpianist Martin Helmchen die Piano-Solo-Szene mit der Aufführung aller sechs Partiten für Klavier von Johann Sebastian Bach, BWV 825-830. Martin Helmchen, Jahrgang 1982, ist auf den wichtigsten Konzertbühnen weltweit zuhause und spielt Rezitals, Kammermusik und Orchesterkonzerte. Originalität und Klangsensibilität zeichnen seine Interpretationen aus.

>>> Vorverkauf läuft

Jahresabonnements à 90 Euro und Einzelkarten à 20 Euro können per Vorab-Überweisung verbindlich gebucht werden. Käufer von Jahresabos erhalten rund 25 Prozent Nachlass auf den Einzelkartenverkauf. Empfänger: Kunstverein Südsauerland / Konto IBAN: DE08 4625 0049 0000 0468 88. Verwendungszweck: ABO 2021 bzw. Konzert-Datum eintragen. Bitte Namen, Adresse und Telefon-Nummer in der Überweisung angeben.

Eine Abendkasse ist nicht geplant. Buchungsanfragen bitte an info@kunstverein-suedsauerland.de.

Bei den Piano-Solo-Veranstaltungen gilt die 3G-Regel.

