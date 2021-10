Klavier Piano Solo: Ein gefragtester Pianist am Klavier in Olpe

Olpe. Nachdem die Piano-Solo-Serie coronabedingt mehrfach ausfallen musste, spielte mit William Youn ein gefragter Mann am Klavier. Eine Kritik.

Nachdem die Piano-Solo-Reihe aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals abgesagt werden musste, konnte der Geschäftsführer der Reihe, Klaus Droste, mit William Youn einen Künstler präsentieren, der weltweit als einer der gefragtesten Pianisten gehandelt wird. Youn begann das Klavierkonzert in Olpe mit der A-Dur-Sonate Op. 120 von Franz Schubert, einem fast sonatinenhaften Werk, das zu den volkstümlichsten Sonaten von Schubert zählt.

Youn vermochte es, seine ganze Konzentration auf die Oberstimme zu richten und eine, wie bei Schubert häufig anzutreffende durchgehende Linie zu schaffen. Die ambivalenten Stimmungen der Sonate wurden durch einen gleichbleibend warmen und schönen Anschlag dargestellt. Im Anschluss daran demonstrierte Youn bei den Übertragungen der Lieder von Clara Schumann und Franz Schubert durch Franz Liszt, wie Liszt Satzmuster entwickelt, die fast durchgängig in verschiedenen Lagen wiederkehren.

Tief empfundenes Klanggefühl

Youn schaffte es, in dem klingend umspielenden Klaviersatz die Singstimme in der Mittelstimme mit einer raffinierten Anschlagsdynamik deutlich zu machen. Vor allem in dem Ständchen „Leise flehen meine Lieder“ gelang ihm, mit einem tief empfundenen Klanggefühl, eine herzzerreißende Interpretation.

Die anschließende Bearbeitung des a-moll-Walzers von Franz Schubert aus den Soirèes de Vienne von Franz Liszt geriet Youn zu einem Feierwerk pianistischer Ausdrucksmöglichkeiten. Es gelang ihm in einzigartiger Weise, trotz der hohen von Liszt eingebauten Virtuosität, die Klangwelt Schuberts nicht zu entstellen. Nach der Pause erklang mit der Sonate A-Dur D959 eine der pianistisch reizvollsten, und von der Form her besonders ausgefeiltem Werk Schuberts. Youn vermochte es, diese Sonate mit einem sensiblen und ausgewogenem Klang darzustellen.

Er präsentierte diese, in der ganzen Satzweise so reich und sorgfältig, wie pianistisch feinsinnig durchgestalteten Sonate, in einem romantischen Stil – ohne die weitgespannte Form der Sonate interpretatorisch zu vernachlässigen. Vielleicht der Höhepunkt des Abends. Das Olper Publikum dankte diesem herausragenden Künstler mit Standing Ovations. Der 1982 in Seoul geborene Pianist gehört zu den weltweit gefragtesten Künstlern. Er studierte am Bostoner Musik-Internat und später in Hannover bei Karl-Heinz Kämmerling und an der Piano-Academy Lake Como.

