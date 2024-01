Plattdeutscher Segen vom Kohlhagen für Landesvater Wüst

Die Sternsinger vom Kohlhagen wurden in der Staatskanzlei in Düsseldorf von Ministerpräsident Hendrik Wüst und Staatsminister Nathanael Liminski (hintere Reihe, von links) empfangen.

Düsseldorf/Kohlhagen Ministerpräsident und Minister empfangen Sternsinger aus der Gemeinde Mariä Heimsuchung in der Staatskanzlei und haben Lob parat.

Zum traditionellen Dreikönigssingen am 9. Januar in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf vertrat eine vierköpfige Mädchengruppe aus der Pfarrei Mariä Heimsuchung Kohlhagen das Erzbistum Paderborn. Sie hatten sich im Vorfeld über das Dekanat Südsauerland für diese Aufgabe beworben.

Mit 25 weiteren Sternsingern aus den Diözesen Aachen, Essen, Köln und Münster waren sie der Einladung von Ministerpräsident Hendrik Wüst gefolgt und überbrachten den traditionellen Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“. Und das nicht nur in „reinem Deutsch“. Traditionell wird der Segensspruch der Kohlhagener Sternsinger in jedem Jahr in Plattdeutsch an den Häusern aufgesagt, eine Sitte, die seit Jahren gepflegt wird und eine Besonderheit dieser Gemeinde ist. Davon konnte sich auch der Ministerpräsident überzeugen, der staunend und schmunzelnd zuhörte, als die vier Mädchen vom „schniggen und schlackern und sssingen für den loiwen Herrn“ erzählten. Für Mathilda Regeling, Isabell Hille, Marla Jaspers und Helena Reichling ein spannendes Treffen, bei dem sie als Gruppe zudem erklären durften, wohin die Spendengelder der diesjährigen Aktion fließen.

Hendrik Wüst betonte ausdrücklich, wie wichtig die jährliche Sternsingeraktion für Kinder weltweit sei: „Der Segen der Sternsinger schenkt Hoffnung auf Frieden und Sicherheit für alle Menschen weltweit. Ihr seid echte Vorbilder.“

Auch der Chef der Staatskanzlei, Minister Nathanael Liminski, ließ es sich nicht nehmen und nahm persönlich am Empfang in der Staatskanzlei teil. Auch er lobte den Einsatz der jungen Menschen. In diesem Jahr stand das Dreikönigssingen unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Der Ministerpräsident betonte, dass Klimaschutz auch in Nordrhein-Westfalen eine Generationenaufgabe sei.

Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Seit ihrem Start 1959 ist sie eine der größten Solidaritätsaktionen von Kindern für Kinder weltweit. Jährlich nehmen bundesweit mehr als 300.000 Sternsinger teil und sammeln Spenden für ihre Altersgenossen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa.

