Politik im Wandel: „Strauß oder Brandt heute unmöglich“

Kreis Olpe. Wie hat sich Politik verändert?Hartmut Schauerte (CDU) und Fred Josef Hansen (Grüne) aus dem Kreis Olpe fördern interessante Einblicke zu Tage.

Der Pulverdampf des Bundestagswahlkampfs ist schon lange verraucht, in der Politikszene geht es längst um die neue Koalition und um die Frage, wie sich die CDU für die Zukunft aufstellt. In den zurückliegenden Wochen und Monaten war es schwierig bis unmöglich, politische Hintergrundgespräche von Angesicht zu Angesicht zu führen. Wir nutzten jetzt die Gelegenheit, „uns wieder zu sehen“ und unter sechs Augen über politische Themen zu sprechen, auch vor dem Hintergrund des zurückliegenden Wahlkampfs: Sind unsere Politiker zu zahm, ja zu brav geworden? Ist einschläfernde Rhetorik an die Stelle charismatischer Rednerinnen und Redner getreten? Olaf Scholz statt Helmut Schmidt, Robert Habeck statt Joschka Fischer. Saskia Esken statt Herbert Wehner und Markus Söder statt Franz-Josef Strauß? Wie hat sich die politische Auseinandersetzung gewandelt, und wie treten sich Politiker nach den Corona-Lockdowns wieder gegenüber? All diesen Fragen stellten wir zwei politischen Urgesteinen aus dem Kreis, die über viele Jahrzehnte Erfahrung in Bundes- Landes- und Kommunalpolitik auf dem Buckel haben: Hartmut Schauerte (CDU) und Fred Josef Hansen (Bündnis 90/Die Grünen). Beide leben in Kirchhundem.

+++ Lesen Sie hier alle weiteren Folgen unserer neuen Serie „Begegnungen im Wandel“ +++

Frage: Herr Schauerte, wir haben einen weitgehend aggressionslosen, fast farblosen Wahlkampf gesehen, aber ein heftiges Auf und Ab der Umfragewerte. Es ging rauf und runter wie auf einer Achterbahn. Wie haben Sie das erlebt?

Hartmut Schauerte: Mit einem großen Staunen. Aber es gibt Gründe. Die Gesellschaft hat sich unter Merkel stark verändert. Sie nimmt sich auf der einen Seite jede individuelle Freiheit, aber von den politisch Verantwortlichen akzeptiert sie nicht, wenn sie scharf und kantig formulieren. Früher ging das. Ich erinnere mich an einen Wahlkampf 1980, in dem Franz-Josef Strauß in Olpe vor 10.000 Menschen aufgetreten ist. Man stelle sich das vor: 10.000 Menschen und da ging es zur Sache. Heute spielt die Zwischenkontrolle der Neuen Medien eine starke Rolle. Jeder kann sich im Schutz der Anonymität extrem äußern. Das setzt die politischen Spitzenleute extrem unter Druck. Die werden durch diese Zwischenkontrolle glatt geschliffen. Wer dagegen verstößt, ragt zwar kurzzeitig heraus, aber mittelfristig wird er oder sie in den Medien dafür bestraft.

Und er kann es nicht mehr einbremsen.

Hartmut Schauerte: Nein. Früher, als wir nur die Printmedien und das überschaubare Fernsehen hatten, gab es noch so etwas wie einen Filter, jetzt ist die Angriffsfläche für eine scharfkantige Äußerung derart enorm, dass jeder gut beraten ist, sie zu unterlassen, selbst, wenn dies das eigene Temperament abwürgt. Das ist bitter. Es ist auch nicht die Schuld der Politik, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Sie finden ja auch kaum noch rhetorisch charismatische Unternehmer, die mal auf den Tisch hauen und sagen, was sie wirklich meinen.

+++Lesen Sie auch: Hartmut Schauerte feiert den 70.+++

Welche Veränderungen wirken in diese Richtung?

Hartmut Schauerte: Das hat ganz viele Ursachen, unter anderem auch der größere Frauenanteil. Die Testosteron gesteuerten Männer sind vorsichtiger geworden, auch leiser in der Auseinandersetzung, wenn sie Frauen gegenüberstehen. Das muss man zwar begrüßen, wenn es aber zu einer politischen Auseinandersetzung führt, in der das politische Temperament begraben wird, ist es schade. Das tut der Politik nicht gut. Und der Gesellschaft auch nicht.

Herr Hansen, können Sie sich an die heftigste Debatte ihres politischen Lebens erinnern?

Fred Josef Hansen: Da sind eine Reihe von Schlüsselerlebnissen, durch die ich politisch erwachsen geworden bin. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die beiden parlamentarischen Untersuchungsausschüsse in meiner Zeit im NRW-Landtag. Zum einen war es der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der die Zustände in den forensischen Kliniken in NRW aufklären sollte. Es ging darum, wie psychisch kranke Straftäter untergebracht werden, wie weitere Straftaten durch Therapie verhindert und Entweichungen verhindert werden können. Letztendlich musste die Frage beantwortet werden, wie die Straftäter menschenwürdig unterzubringen sind und gleichzeitig die Bevölkerung zu schützen ist.

Und der andere?

Der andere beschäftigte sich mit der Flug-Affäre rund um die WestLB. Es sollte untersucht werden, welche Umstände und unberechtigte Vorteilsnahmen dazu geführt haben, dass Politiker aus Land und Bund kostenfrei Flugzeuge der WestLB für private Zwecke und Vergnügungen genutzt hatten. Es stand auch immer die Frage im Raum, ob sie noch unabhängig oder käuflich waren. In beiden Ausschüssen flogen die Fetzen, auch im Hintergrund.

+++ Lesen Sie hier: Erinnerungen an Holzwurm Grevenbrück: „Tanzfläche war immer klebrig“

Wann war das?

Fred Josef Hansen: Um die Jahrtausendwende.

Ging es da teilweise auch unter die Gürtellinie?

Fred Josef Hansen: Ja, es ging sehr unter die Gürtellinie, im wahrsten Sinne des Wortes. Besonders beim Flugaffäre-Ausschuss. Was man da als Politiker lernt, ist, in welchen Dimensionen Intrigen, Verstrickungen unterschiedlichster Art eine Rolle spielen. Wie sehr Meinung beeinflusst, ja gekauft werden kann.

Also kurz: Wie schmutzig Politik ist?

Fred Josef Hansen: Auf der einen Seite, wie schmutzig Politik ist, auf der anderen Seite lernt man aber auch Menschen kennen, die ein festes Wertesystem haben. Die findet man übrigens in allen Parteien. Besonders Helmut Schmidt und Johannes Rau haben mich mit ihren klaren Haltungen, auch zu möglichen Fehlern, sehr beeindruckt.

+++Auch interessant: Fred Hansen und Kyrill+++

Abgesehen von schmutzigen Intrigen. Um das Volk zu erreichen, muss da nicht polarisiert werden, und zwar laut und scharfkantig, wie Sie, Herr Schauerte, es bezeichnet haben?

Hartmut Schauerte: Wir wollen die Menschen ja erreichen, um sie für wichtige Ziele zu gewinnen. Das geht erkennbar nicht sehr gut, wenn es zu leise ist. Das führt zu niedrigeren Wahlbeteiligungen. Wir hatten im Kreis Olpe schon mal über 90 Prozent Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen, heute um die 70 Prozent. Aber zu scharfkantig darf Politik auch nicht sein. Weil sich unsere Gesellschaft zu einer angepassteren Gesellschaft entwickelt. Wer dagegen anschreit, vergrault die Mehrheit. Ein Willy Brandt oder ein Franz-Josef Strauß wären heute unmöglich.

Also ist das Internet schuld?

Hartmut Schauerte: Das ist natürlich zu einfach. Aber jeder kann zu jeder Zeit in den neuen Medien alles in Frage stellen. Ein Politiker kann unmöglich alle seine Emails lesen oder sogar beantworten. Dann würde er den Verstand verlieren.

Zwischenruf

Hätte ein aggressiv agierender Wahlkämpfer überhaupt noch eine Chance.

Fred Josef Hansen: Ja, bei der AFD sieht man es. Aber mehrheitsfähig wird Politik damit offenbar nicht.

Sie sind mit den Grünen auf Kreisebene relativ engagiert im Internet. Ist das eine ganz bewusste Strategie?

Fred Josef Hansen: Ja natürlich. Bei aller Informationsvielfalt erleben wir, dass die Menschen politisch seltsam uninformiert sind. Die Vielfalt ist so groß, dass persönliche Dinge eines Politikers plötzlich eine Rolle spielen, die früher keine gespielt hätten: Was trinkt der, welche Kleider trägt sie, was isst er? Völlig banal. Das Persönliche übertönt die politische Aussage. Das hat es früher so nicht gegeben. Aber wir akzeptieren es. So ist unsere Mediendemokratie heute. Wir machen deshalb unsere eigene Öffentlichkeitsarbeit, weil wir nicht wissen können, welche BürgerInnen welche Medien nutzen. Nehmen wir die Zeitungsauflagen. Sie sinken kontinuierlich. Die Menschen „kaufen“ sich nicht mehr die Meinung und Informationen, sondern wir müssen sie ihnen bringen. Deshalb wollen wir zum Beispiel, dass die Kreistagssitzungen im Internet übertragen werden. Die Menschen sollen einen Eindruck gewinnen können von denen, die sie gewählt haben. Im Kreistag wird nämlich ernsthaft um wichtige Dinge gerungen, die für die BürgerInnen später relevant werden.

Hartmut Schauerte: Ich bitte um einen Zwischenruf zum Thema ,schmutzige Politik’. Politik ist nicht zwangsläufig schmutzig. Sie kann es sein, ist es aber nicht durchweg. Ich will zu dem Thema eine persönliche Anekdote erzählen, die vielleicht für die damalige Zeit typisch war. Im Mai 1980 war ich erstmals in den NRW-Landtag gewählt worden und die erste Frage, die mir intern gestellt wurde, lautete: Sind Sie Jäger?

Was interessierte es, ob Sie Jäger waren?

Hartmut Schauerte: Dazu komme ich jetzt. Ich kreuzte diesen Punkt mit Ja an. Und dann erhielt ich anschließend einen Anruf des Leiters des Forstamts Olpe, der mir sagte: ,Herr Schauerte, wir haben einen wunderbaren Bock für Sie im Staatsforst in Olpe. Können wir uns verabreden, die Bockjagd ist ja jetzt auf.’ Ich sagte dann, dass ich das nicht wolle. Als ich dann den ersten NRW-Haushalt vor mir hatte, habe ich den Punkt ,Ausgaben für die Jagd’ aufgeschlagen und sehe, dass da eine Erhöhung von 60.000 D-Mark drin stand. Da standen dann Kosten für Hunde und Jagdveranstaltungen drin, für Überstunden auf dem Hochsitz, für Patronen. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass das Land mit der Jagd Geld verdienen könne. Von immerhin 110.000 Hektar Staatswald könnten Flächen doch verpachtet werden. Der Bund der Deutschen Forstleute hatte mich daraufhin zum Abschuss freigegeben. Zum politischen natürlich. Die Verpachtung wurde aber durchgesetzt.

Fred Josef Hansen: 70.000 oder 80.000 Hektar sind dann verpachtet worden.

Aber was wurde mit den 110.000 Hektar Forst denn gemacht?

Fred Josef Hansen: Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW nutzt die Jagd heute durch Verpachtung, in Pirschbezirken, durch Einzelabschüsse sowie für Ausbildung und Forschung. Davor wurden fast alle Flächen in Eigenregie des Landes bejagt. Damals spielte die Jagd in der Gesellschaft eine deutlich größere Rolle als heute. In einigen Revieren fanden zum Beispiel Diplomaten-Jagden oder Jagden auf Einladung der Landesregierung statt.

Hartmut Schauerte: Da waren alle möglichen Leute dabei. Ich habe damals den WDR darauf angesetzt und als die die Kameras witterten, sind viele in die Büsche geflitzt. Da war Holland in Not. Da sind Dinge passiert, die eigentlich nur in einer Satire Platz haben sollten.

Können Sie sich noch an ein Beispiel erinnern?

Hartmut Schauerte: Dr. Theodor Schwefer war Mitglied eines Kontrollgremiums für die West LB und war vom Chef der West LB, Friedel Neuber, zur Jagd in die Eifel eingeladen worden. Dort hatte er einen kapitalen Hirsch geschossen. Das abgeschnittene Haupt mit Geweih hatte er auf dem Dachgepäckträger ganz offen festgeschnallt. Und dieses Auto stand den ganzen Tag vor dem alten Landtag in Düsseldorf während der Plenarsitzung.

Hat jemand von Ihnen beiden einmal eine politische Kränkung oder Attacke erlebt, die so heftig war, dass er sie nicht vergessen hat?

Fred Josef Hansen: Ich kann es mit Nein beantworten, sonst hätte ich aufgehört. Es gab immer wieder große Probleme bis hin zu Versuchen, Disziplinarverfahren gegen mich einzuleiten, weil ich politisch aktiv war.

Von wem eingeleitet?

Fred Josef Hansen: Es war ein Waldbesitzer aus dem Kreis Olpe, der massiv eingewirkt hat und politisch gut vernetzt war. Da war ich noch im Rat der Stadt Lennestadt. Er behauptete, ich würde meinen Dienstwagen privat verleihen. Ich hatte aber gar keinen Dienstwagen, sondern es war mein privater. Dann kam die Aussage im Bundeswahlprogramm der Grünen, dass Grund und Boden genau so wenig Eigentum sein dürften wie Luft und Wasser. Daraufhin gab es den zweiten Versuch gegen mich als Beamter, und ich musste beim damaligen NRW-Umweltminister Klaus Matthiessen antanzen, der sagte: „So einen Quatsch machen wir hier nicht mit.“ Bei den späteren Koalitionsverhandlungen 1995 hat er seine Tasche hinter mir hergeworfen und lautstark bedauert, mich nicht rausgeworfen zu haben. Haben wir später herzhaft drüber gelacht.

Die Demmer-Story

Hartmut Schauerte: Ein einziges Mal ist mir das widerfahren, und zwar in einer Auseinandersetzung mit dem früheren Oberkreisdirektor Dr. Demmer. Das ist mir wirklich in die Knochen gefahren. Es ging damals, etwa Ende der 80-er, Anfang der 90-er Jahre um den Plan, auf der Fläche von Sachtleben-Bergbau in Meggen eine Müllverbrennungsanlage zu bauen. Ein Riesenprojekt, an dem mehrere Müllentsorgungsunternehmen beteiligt waren. Ich hatte immer die Linie ,Sortieren ist besser als verbrennen’.

Und Dr. Demmer?

Hartmut Schauerte: OKD Demmer war wohl eindeutig für die Verbrennungsanlage. In und rund um Meggen gab es eine engagierte Bürgerinitiative gegen die Anlage. Ich war damals CDU-Kreisvorsitzender und habe dann den Kreisvorstand zusammengerufen. In Abwesenheit von Demmer haben wir entschieden und veröffentlicht, die CDU des Kreises werde sich gegen die Müllverbrennungsanlage aussprechen.

Das musste ja eine Reaktion Demmers hervorrufen, nehme ich an?

Hartmut Schauerte: Allerdings. Demmer rief mich an, beschimpfte mich aufs Äußerste, wie ich eine solch populistische Entscheidung treffen könnte. Das hätte Konsequenzen für mich, ich hätte mich schadensersatzpflichtig gemacht, das würde das Betreiberkonsortium nicht akzeptieren. Ich war geschockt und habe dann Gerhard Scheele angerufen, der zum Konsortium der geplanten Verbrennungsanlage gehörte und ihm vom Demmer-Anruf und den Drohungen berichtet. Ich wollte von ihm wissen, ob etwas an der Schadensersatzdrohung dran sei. Scheele sagte, das sei zwar ärgerlich, aber kein Mensch denke an eine Klage. Darauf habe ich dann wieder Demmer angerufen und ihm gesagt, wenn er klagen wolle, müsse er das tun. Die Kreis-CDU bleibe bei ihrem Beschluss. Vielleicht hatte er den Betreibern schon Zusagen gemacht. Es handelte sich ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um ein 100-Millionen D-Mark-Projekt. Damit war das Handtuch zwischen uns beiden zerschnitten. Dr. Demmer war in einem öffentlichen Vortrag auch gegen die Kommunalreform und gegen den hauptamtlichen Landrat zu Felde gezogen, und ich habe dann mit Blick auf seine klare Position und den Wutausbruch gegenüber mir betrieben, dass er nicht für die Position des künftigen Landrats zur Verfügung stehen könnte. Demmer hat mich dann wieder zur Rede gestellt, wie ich dazu käme, seine Nicht-Nominierung öffentlich zu betreiben.

Und das Ende der Geschichte?

Hartmut Schauerte: Landrat wurde Frank Beckehoff.

Gibt es etwas, für das sie sich heute noch schämen oder zumindest einräumen, zu weit gegangen zu sein?

Der Fangschuss

Hartmut Schauerte: Ich hatte 1985/1986 die Aufgabe, für die damalige NRW-Opposition die Haushaltsrede zu halten. Es wurde live übertragen im WDR. Da habe ich den Finanzminister Diether Posser mit den Worten angegriffen: „Herr Posser ist ein Mann, der zur Wahrheit unfähig ist.“ Posser war evangelischer Christ, und das hat ihn zutiefst verletzt. Daraufhin habe ich mich bei ihm entschuldigt. Als er sich aus dem Amt verabschiedete, habe ich von ihm eine besondere Einladung erhalten, mit Blick auf die Entschuldigung. Eine andere Attacke habe ich allerdings nie korrigiert. Den Wohnungsbauminister Christoph Zöpel habe ich damals im Untersuchungsausschuss Neue Heimat befragt: Sie wollen damit sagen, dass es Situationen gibt, die einen Minister daran hindern, das zu sagen, was wahr ist, weil er sonst schweren Schaden für das Land anrichten würde. Daraufhin sagte er „Ja“. Daraus entstand die Schlagzeile: Minister darf das Parlament belügen. Daraus erwuchs sofort die Forderung nach seinem Rücktritt. Ich hatte mich dann in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten zur unbedachten Äußerung mit Blick auf eine nahende Parlamentssitzung hinreißen lassen: „Jetzt kriegt er den Fangschuss.“ Die SPD zog diesen Begriff hoch, nahm mich unter Beschuss, und diese meine Äußerung hat Minister Zöpel dann das politische Leben gerettet. Er war vor dieser Panne im Ausschuss sogar als Nachfolger von Johannes Rau im Gespräch. Das hatte sich dann aber erledigt.

Eine ähnliche Äußerung mit dem Begriff Fangschuss heute hätte verheerende Folgen für Sie gehabt.

Hartmut Schauerte: Davon ist auszugehen.

Fred Josef Hansen: Ich erinnere mich an eine Geschichte im Gemeinderat Kirchhundem. Ich war in den 90-ern der Auffassung, dass der damalige Bürgermeister, Karl-Josef Luster-Haggeney, seinen Aufgaben nicht mehr gewachsen sei. Dann gab es eine Ratssitzung in Oberhundem im Gästehaus. Und am Ende der Sitzung habe ich zu ihm unter vier Augen gesagt, er müsse wissen, wann es Zeit sei, zu gehen. Danach hat er nie mehr ein Wort mit mir gesprochen. Es war instinktlos von mir. Ich würde es heute nicht mehr so machen.

Wer war für Sie beide der beste, charismatischste Redner der politischen Republik?

Fred Josef Hansen: Das ist einfach für mich. Es war Joschka Fischer.

Biedenkopf der Brillanteste

Hartmut Schauerte: Kurt Biedenkopf. Der mit Abstand intelligenteste Redner, der mir begegnet ist. Ich gehörte in jungen Jahren dem Präsidium der NRW-CDU an, das war ein zwölfköpfiges Gremium, weil wir noch zwei Landesverbände hatten. Biedenkopf war damals als Generalsekretär bei Helmut Kohl in Ungnade gefallen und suchte eine neue Verwendung. Und wir haben damals alles daran gesetzt, ihn zum NRW-Landesvorsitzenden zu machen.

Warum ist Biedenkopf als charismatischer Redner nicht weiter oben gelandet?

Hartmut Schauerte: Wenn Kohl vor einem Mann Respekt hatte, dann war es Biedenkopf. Er fürchtete ihn als ernstzunehmenden Konkurrenten. Er hat alles dafür getan, Biedenkopf kleinzuhalten.

Fred Josef Hansen: Biedenkopf hatte aber auch nicht den Machtinstinkt, er war Kohl intellektuell deutlich überlegen, aber das ist in der Politik nicht entscheidend.

Zurück zur kommunalpolitischen Auseinandersetzung. Haben Sie noch einschneidende Erinnerungen?

Fred Josef Hansen: Eher eine Anekdote. Ich erinnere mich an den ersten Umweltausschuss des Kreises Ende der 80-er Jahre, der in einem „Kabuff“ im Kreishaus stattfand. Da wurde derart gequalmt, dass wir unsere Gegenüber kaum erkennen konnten. Ich war da nicht unschuldig, habe damals zwei Schachteln am Tag geraucht. Und dann kam die verrückte Idee, uns das Rauchen zu verbieten. Heute unvorstellbar, was damals üblich war.

Hartmut Schauerte: Ein Beispiel, wie sich die Zeiten verändert haben, ist eine Anekdote mit dem früheren Vize-Landtagspräsident Hans-Ulrich Klose. Nach einem späten Zechgelage im Alten Landtag im Winter sprang sein Dienstwagen nicht an, wir mussten bei Eisglätte anschieben, und Klose war so betrunken, dass er nicht merkte, wie der Wagen ansprang. Er fiel nach vorn aufs Gesicht, hatte eine gewaltige Schwellung und musste dick verbunden am nächsten Tag den Landtag leiten. Alle fragten sich, wo er denn das weit leuchtende Veilchen her hätte.

Was würde das heute in den sozialen Medien auslösen?

Fred Josef Hansen: Das wäre ein Video auf youtube. Über eine Million Klicks.

Hartmut Schauerte: Damals ist das nirgends erwähnt worden.

Es gibt also keine Schonräume mehr?

Hartmut Schauerte: Man kann sich auf Diskretion kaum verlassen.

Betriebsunfall oder unausweichlich?

Themenwechsel: Hätte jemand von Ihnen beiden es für möglich gehalten, dass eine Weltmacht wie die USA einen Donald Trump zum Präsidenten wählt?

Hartmut Schauerte: Nein.

Fred Josef Hansen: Ich sag’ Ja. Das musste zwangsläufig passieren. Zwangsläufig, weil jemand auftauchte, der das System der neuen Medien durchschaut und es brachial missbraucht hat. Es war zu erwarten, dass es solche Politiker geben würde.

Hartmut Schauerte: Ich halte das für einen ganz schlimmen Betriebsunfall der westlichen Demokratie. Zum Glück war er nach vier Jahren zu Ende. Aber ich warne in Europa vor Hochnäsigkeit, z. B. mit Blick auf Berlusconi oder andere.

Fred Josef Hansen: Wir müssen lernen, dieses System zu verstehen und rechtzeitig zu händeln. Soweit sind wir in Deutschland aber noch nicht.

Halten Sie einen solchen Betriebsunfall in Deutschland für unmöglich?

Hartmut Schauerte: Unsere Gesellschaft ist bei weitem nicht so gespalten wie die amerikanische. Und unser Wahlsystem verhindert die Polarisierung auf zwei Lager.

Fred Josef Hansen: Dort gilt schwarz oder weiß. England hat das gleiche Problem. Aber auch wir sind anfällig, was beispielsweise Sachsen zeigt.

Hartmut Schauerte: In den USA heißt es The winner takes it all. Die kleinen Parteien, die Grautöne fehlen, die das System quasi zwingen, in die politische Mitte zu rücken. Das ist ein Sicherheitspolster für unser Land und unsere Demokratie.

Zur Person:

Fred Josef Hansen (64) ist in Köln-Hürth geboren und von Beruf Diplom-Forstingenieur.

Er ist unter anderem Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Forstleute NRW. Seit 1983 ist er Mitglied der Grünen, war viele Jahre Ratsmitglied in Lennestadt und in Kirchhundem und ist seit 1990 Mitglied des Kreistags Olpe. Hansen war zudem eineinhalb Jahre (1999/2000) Mitglied des NRW-Landtags.

Hartmut Schauerte (77) war für die CDU unter anderem von 1994 bis 2009 Bundestagsabgeordneter und von 2005 bis 2009 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Von 1973 bis 1995 war er Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Olpe, viele Jahre Landeschef der CDU-Mittelstandsvereinigung NRW und stellv. Bundesvorsitzender. Dem Kreistag Olpe gehörte er von 1975 bis 1988 an, dem NRW-Landtag von 1980 bis 1994. Der gebürtige Flaper ist von Beruf Rechtsanwalt. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe