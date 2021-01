Politikerin der Abteilung Moderate Attacke

Olpe. Interview mit der neuen Grünen-Fraktionsvorsitzenden in Olpe, Zaklina Marjanovic.

Dass Frauen in der Kommunalpolitik hoffnungslos unterrepräsentiert sind, macht eine Zahl überdeutlich. Im gesamten Kreis Olpe, in sieben Stadt- und Gemeinderäten sowie dem Kreistag gibt es lediglich vier weibliche Fraktionsvorsitzende: Eine davon, Zaklina Marjanovic, sitzt seit September 2020 für die Grünen im Olper Stadtrat. Und das, obwohl sie zum ersten Mal in einem Kommunalparlament Sitz und Stimme hat. Uns stand die 49-Jährige, die im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke aufgewachsen ist, im ausführlichen Interview Rede und Antwort.

Frau Marjanovic, Sie sind neben Kerstin Bauer (Lennestadt), Birgit Haberhauer-Kuschel (Attendorn) und Claudia Berling (Attendorn/Kreistag) die einzige weibliche Fraktionsvorsitzende im Kreis. Warum tun sich Frauen in der Kommunalpolitik so schwer?

Frauen besetzen sehr oft andere Positionen. Sie sind oft im sozialen Bereich unterwegs, übernehmen in den Schulen, den Kindergärten oder im caritativen Bereich ehrenamtliche Aufgaben. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Kommunalpolitik zu einer Tageszeit stattfindet, wo gerade Frauen, die Familie haben, sich um Kinder und Abendessen kümmern müssen, während der Ehemann zu den Zeiten eher den Rücken freihat. Gerade im ländlichen Raum ist diese Rolle der Frau immer noch sehr klassisch geprägt.

Warum haben Sie sich jetzt für das Amt im Stadtrat entschieden und dann auch noch direkt für das der Fraktionsvorsitzenden?

Erstmal muss ich mich nicht mehr um meine inzwischen erwachsene Tochter kümmern. Ich bin zwar Neuling im Rat, war aber schon seit vier Jahren bei den Grünen, und habe zu Beginn die Grünen im Kreisverband und dann die Olper unterstützt.

Warum bei den Grünen?

Ich habe tatsächlich eine CDU-Vergangenheit, war ein Jahr Mitglied der CDU, möchte aber jetzt nicht die CDU schlecht reden. Ich habe aber irgendwann gemerkt: Das bin ich nicht. Im Prinzip fing es mit der Flüchtlingspolitik in Olpe an. Ich hatte das Gefühl, dass die Grünen am ehesten Flagge gezeigt haben.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Sie haben auch Sprachkurse für Flüchtlinge gegeben?

Ja, das auch. Beim Engagement für humanitäre Werte sehe ich mich den Grünen am nächsten, dann kommt das große Thema Klimaschutz hinzu und die sozialen Themen. Da fühle ich mich bei den Grünen insgesamt am besten aufgehoben.

Apropos Sprachkurse. Sie sind in Serbien geboren. Wie viele Sprachen sprechen Sie?

Die Amtssprache ist Serbokroatisch, und wer Serbokroatisch spricht, spricht auch Bosnisch. Ich kann auch Slowenisch und Mazedonisch, aber auch Französisch und Englisch. Und das war nötig, da ich kein Arabisch kann, und die meisten Flüchtlinge nur über Englisch oder Französisch zu erreichen sind.

Woher das Sprachtalent?

Ich glaube, wenn man zweisprachig aufwächst, erleichtert das den Zugang auch zu anderen Sprachen.

Zurück zur Olper Kommunalpolitik: Glauben Sie, dass das neue Olpe dem alten das Wasser abgraben kann?

Kann ja. Ob es das wird, liegt in unser aller Macht. Wir dürfen es nicht dazu kommen lassen. Das, was wir in Olpe rund um den Marktplatz haben, ist besonders und einzigartig. Das zu stärken, ist wichtig. Wichtig wird auch sein, darauf zu achten, dass sich rund um das neue Rathaus keine Einzelhandelsketten oder konkurrierende Gastronomie im Übermaß ansiedelt. Ich kenne die Pläne noch nicht. Man hätte das gesamte Areal besser zusammenhängend überplanen sollen, auch direkt die Flächen, auf denen jetzt noch Rathaus und Realschule stehen.

Was schwebt Ihnen für diese attraktive Cityfläche vor?

Wir brauchen dringend Wohnraum in Olpe, bezahlbaren Wohnraum für junge Familien und junge Leute, damit sie hier bleiben. Wir brauchen dort nicht noch weitere Seniorenhäuser. Es ist wichtig, dass es ein durchmischtes Publikum gibt, es darf nicht zum Luxus-Quartier für die gut Betuchten werden. Es sollte eine bunte Mischung geben, gesellschaftlich, finanziell und demografisch.

Sie sind Fraktionschefin der Grünen, die plötzlich die stärkste Oppositionsfraktion im Stadtrat Olpe ist. Welches sind Ihre Hauptthemen?

Was wir nach vorne bringen wollen, ist der Klimaschutz, der in der Stadt vernachlässigt wird. Olpe soll eine klimaneutrale Stadt werden.

Wie? Nennen Sie drei Beispiele.

Zuerst über Photovoltaikanlagen für städtische Gebäude, dann über die Unterstützung der Haushalte, aber auch der ortsansässigen Unternehmen, deren Wettbewerbsfähigkeit zukünftig an Klimaneutralität gemessen wird. Weiterer Punkt Verkehrswende, beispielsweise mehr E-Ladesäulen und verkehrsberuhigte Straßen.

Was würden Sie durchsetzen mit den Grünen, wenn Sie für drei Themen die absolute Mehrheit im Rat hätten?

Ganz konkret brauchen wir ein integriertes Klimaschutzkonzept und einen Klimaschutzmanagement in der Verwaltung. Anders kriegen wir es nicht auf die Kette. Das ist Personal, das wir uns leisten können, denn es wird gefördert. Punkt zwei: In guter Lage in Olpe muss bezahlbarer und sozialer Wohnungsbau entstehen, unter erheblicher finanzieller Beteiligung der Stadt. Die Zustände im sozialen Wohnungsbau, die wir an manchen Stellen in der Stadt haben, sind eine Katastrophe. Es hat sich in Olpe eine Form von Zwei- oder Drei-Klassen-Gesellschaft eingeschlichen. Darum müssen wir uns als Grüne kümmern, da sich die sozial Schwachen selten beklagen und sich schon gar nicht in die politische Arbeit einmischen, oft auch nicht Bescheid wissen. Die Schere geht weiter auseinander. Denen, den es vor Corona schon schlecht ging, wird es nach Corona noch schlechter gehen.

Wie sieht es in den Olper Dörfern aus?

Ich habe kürzlich mit Menschen in einem Olper Dorf gesprochen, die mich tatsächlich gefragt haben: Weiß man eigentlich schon, was aus dem alten Bahnhof wird und kommt da ein Museum hin? Das ist mir schon im Wahlkampf aufgefallen. Viele Menschen in den Dörfern interessiert oft nicht, was in der Innenstadt passiert. Ein älteres Ehepaar sagte zu mir: Eigentlich brauchen wir gar kein neues Rathaus, nur eine Anlaufstelle, wo wir den Personalausweis verlängern können. Und die Mitarbeiter könnten auch in einer Verwaltung in einem Gewerbegebiet arbeiten - oder im Home-Office.

Olpe Land und Olpe Stadt sind also zwei paar verschiedene Schuhe?

Ja natürlich. Und wir Grüne verstehen es auch als Aufgabe, uns um die Dörfer zu kümmern. Das hat nicht zuletzt das Kommunalwahlergebnis gezeigt. Auf den Dörfern herrscht mitunter immer noch der Grundsatz: Wir haben schon immer CDU gewählt und wählen auch weiterhin CDU. Dort müssen wir einen Fuß in die Türe kriegen. In Olper Stadtteilen haben wir es ja schon geschafft, über die 20 Prozent zu kommen.

Aber wie ist es möglich, dass die Grünen derart gut abgeschnitten haben, obwohl die Olper Fraktion zuvor ein Personalkarussell hingelegt hat?

Wir haben mit einer neuen, kompetenten Mannschaft einen engagierten, fleißigen Wahlkampf gemacht und ausgangs der Wahlperiode schon eine Reihe guter Anträge gestellt. Wir sind extrem fleißig. Das hat der Wähler auch begriffen. Deshalb sind wir nicht abgestraft worden.

Themenwechsel zu Corona. Haben Sie persönlich Angst vor dem Virus?

Ja. Habe ich. Weil es in weiten Teilen noch unerforscht ist und weil es mutiert. Ich werde mich auch definitiv impfen lassen. Ich glaube, dass wir es alle miteinander unterschätzt haben und ich glaube auch, dass wir dieses Jahr noch keine großen Feste sehen werden, dazu gehören auch die Schützenfeste. Eine Entspannung wird es frühestens im Herbst geben. Und die Impfung von so vielen Menschen benötigt Zeit.

Wie viele Menschen werden sich in Deutschland impfen lassen?

Ich glaube, etwa 60 Prozent, mehr nicht.

Warum?

Weil viele den aktuellen Impfstoffen noch nicht trauen.

Aber Sie trauen ihm?

Ja, ich vertraue der Wissenschaft. Ich glaube der Wissenschaft auch, dass der Klimawandel zu einem erheblichen Teil vom Menschen beeinflusst wird. Ich bin auch ein großer Fan von Christian Drosten. Ich höre ihm sehr gerne zu, er hat bisher immer Recht behalten.

Was würden Sie als erstes anpacken, wenn Sie Bundeskanzlerin wären?

Ich würde die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Auch die Windenergie, auch im Mittelgebirge. Und ich sage auch klar, dass die 1.000 Meter Entfernung von Windrädern zur Wohnbebauung zu viel sind. Viele Mythen über Windenergie wie Infraschall oder Vogelsterben sind Ammenmärchen. Es ist natürlich einfach, denen zuzuhören, die laut schreien: Die Vögel werden geschreddert, der Infraschall macht alle krank. Man muss sich mit den Dingen eingehend beschäftigen. Ich sage auch klipp und klar: In unsere sterbenden Fichtenwälder gehören Windräder rein. Wir müssen irgendwann klimaneutral werden. Nicht, weil die Grünen sich das wünschen, sondern weil wir sonst unseren Kindern eine Brache hinterlassen.

Wie heißt der nächste Kanzler: Merz, Söder, Laschet - oder am Ende doch Habeck?

Söder steht ja noch nicht zur Debatte.

Wer macht das Rennen denn nächste Woche bei der CDU?

Es ist zwar furchtbar, und ich möchte ihn nicht haben, aber Friedrich Merz wird der Kanzlerkandidat der CDU werden. Da bin ich mir sicher. Bei den Grünen haben wir eine Doppelspitze. Wir haben Annalena Baerbock und Robert Habeck. Beides brillante, moderne Politiker. Ich sage an dieser Stelle auch, dass wir eine sehr gute Bundeskanzlerin haben, ich bin ein großer Fan von Angela Merkel als Mensch. Sie hat das sehr gut gemacht.

Sind Sie eher für Schwarz-Grün oder Grün-Rot-Rot?

Mit den Linken kann ich es mir nicht vorstellen, die Linken machen keine gute Politik. Ich hoffe, dass wir so stark werden, dass wir über Grün-Rot-Rot nicht nachdenken müssen.

Würden Sie sich selbst als Politikerin in der Abteilung ,Attacke' einordnen?

Moderate Attacke.

Was ist ihre beste Eigenschaft?

Ich bin extrem fleißig.

Und die schlechteste?

Ich bin sehr ungeduldig.

Wenn die Gute Fee Ihnen drei Wünsche erfüllen würde, welche würden Sie wählen?

Ich wünschte mir die Rechtspopulisten weg aus dem Bundestag. Zweitens das Erreichen unserer Klimaschutzziele 2030, und drittens...

...dass Schalke nicht absteigt?

Ich fürchte, das Thema ist gegessen. Da will ich keinen Wunsch für verbraten. Also mein dritter Wunsch ist, dass niemand in Deutschland Hunger und oder Angst haben muss.

Zur Person:

Zaklina Marjanovic ist 49 Jahre alt, wurde im serbischen Pec geboren und kam mit ihren Eltern im Alter von zwei Jahren nach Deutschland.

Marjanovic ist im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke aufgewachsen, dort zur Schule gegangen und hat im "Schalker Gymnasium" Abitur gemacht. Bereits mit fünf war sie zum ersten Mal im Schalker Stadion bei einem Bundesligaspiel der Knappen und ist Fan des Bundesligaclubs.

Seit 23 Jahren wohnt die Buchhalterin in Olpe, sie ist geschieden und Mutter einer Tochter.