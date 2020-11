Die Wohnung eines Waffensammlers in Attendorn wurde von der Polizei durchsucht.

Razzia Polizei durchsucht Wohnung von Waffensammler in Attendorn

Attendorn. Bei einem Militaria-Sammler in Attendorn gab es am Freitag eine Hausdurchsuchung. Der Verdacht: Verstoß gegen das Waffengesetz.

Ein 67 Jahre alter Militaria-Sammler aus Attendorn hat unangekündigten Besuch von der Polizei bekommen. An seinen Wohnsitzen, neben der Hansestadt auch eine Wohnung in Solingen, seien die Behörden am Freitag dem Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz nachgegangen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Siegen.

Um zu klären, ob er nur legale Deko-Stücke oder auch scharfe Waffen besitze, seien Experten des Landeskriminalamts hinzugezogen worden. „Wir haben Einiges mitgenommen“, sagte der Sprecher. Ob sich der Verdacht bestätigt habe, sei aber noch unklar. (dpa)