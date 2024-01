Polizei: Kreis Olpe verlebt „normalen“ Jahreswechsel

Die Polizei war im Kreis Olpe in der Silvesternacht zwar häufig im Einsatz, hatte aber alles im Griff (Symbolbild).

Kreis Olpe Die Ordnungshüter sind zwar häufig im Einsatz, haben aber alles im Griff. Vermutlich ist Feuerwerk Ursache für vier Mülltonnenbrände.

Die Polizei im Kreis Olpe hat nach Auskunft der Leitstelle eine „normale“ Jahreswende erlebt. Die Beamten hätten in der Silvesternacht zwar „gut zu tun gehabt“, so die Auskunft, aber es seien sämtlich kleinere Streitereien oder Auseinandersetzungen gewesen, die von den Ordnungshütern schnell in den Griff zu bekommen waren.

An vier Stellen kam es, verteilt aufs ganze Kreisgebiet, zu Mülltonnenbränden, die vermutlich von Feuerwerkskörpern ausgelöst wurden, die aber alle ohne Gebäudeschäden gelöscht wurden.

