Polizei Olpe warnt: Lichtautomatik am Auto überprüfen!

Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es auf funktionierende Scheinwerfer an, betont die Polizei im Kreis Olpe.

Kreis Olpe. Viele Autofahrer verlassen sich auf ihre Lichtautomatik. Das kann im Winter aber tückisch sein, warnt die Polizei im Kreis Olpe.

Die Lichtautomatik an Fahrzeugen ist für viele Autofahrer praktisch: Sie reagiert auf die Lichtverhältnisse und schaltet sich automatisch an, sobald es die Lichtverhältnisse erfordern. Und bei Einschalten der Zündung aktiviert sich gleichzeitig ein so genanntes Tagfahrlicht. Doch gerade in der dunklen Jahreszeit kann die Nutzung auch tückisch sein, mahnt die Kreispolizeibehörde Olpe.

Verlassen sich Fahrer auf die Lichteinschaltautomatik, sind sie unter Umständen nur mit Tagfahrlicht unterwegs, weil die Sensoren bei schlechten Sichtverhältnissen, zum Beispiel Regen oder Nebel, nicht oder zu spät reagieren.

Das Problem: Tagfahrlichter sind Frontlichter, die deutlich weniger hell sind als Abblendlichter und diese bei schlechten Sichtverhältnissen nicht ersetzen können. Zudem bleiben im Tagfahrlichtmodus die Rücklichter dunkel, sodass vor allem bei schlechten Sichtverhältnissen das eigene Fahrzeug von nachfolgenden nicht oder zu spät wahrgenommen werden kann.

Die Polizei rät deswegen sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und ggf. die Stellung des Lichtschalters im Auto vor der Abfahrt zu überprüfen. Zudem ist es sinnvoll, regelmäßig die Lichteinstellungen und die Funktionalität durch Sichtkontrolle oder einer Werkstatt kontrollieren zu lassen.

