Polizei warnt nach versuchtem Enkeltrick in Wenden

Wenden. Die Polizei warnt vor allem Senioren, nicht auf Geldforderungen am Telefon einzugehen und dann Geld an der Haustüre zu übergeben.

Die Polizei warnt angesichts eines Vorfalls in Wenden ausdrücklich vor Betrügern, die den sogenannten „Enkeltrick“ anwenden: Zu dem versuchten Betrug kam es am Dienstag gegen 11.15 Uhr in Wenden. Ein Senior erhielt den Anruf einer Frau. Diese fragte ihn: „Du weißt ja, wer da ist?“, worauf der Mann den Namen der Lebensgefährtin seines Sohnes nannte. Nach ihren Angaben benötige sie für den Kauf einer Wohnung 30.000 Euro von ihrem vermeintlichen Schwiegervater in Spe. Der gab an, nur 15.000 Euro aufbringen zu können, worauf die Anruferin um eine Bedenkzeit bat und auflegte. Da der Senior hinsichtlich der Identität Zweifel hatte, rief er seinen Sohn an und befragte ihn. Dieser konnte ausschließen, dass seine Lebensgefährtin eine Wohnung kaufen wolle. In einem zweiten Telefonat gab die Anruferin an, dass die 15.000 Euro ausreichen würden. Sie wolle die Summe an der Wohnanschrift des Seniors abholen. Dieser verständigte nach dem Anruf die Polizei. Die Beamten observierten die Wohnung. Zu einer Geldübergabe kam es aber nicht.

Die Polizei warnt: „Diese Variante des sogenannten Enkeltricks zeigt die Kreativität der Betrüger. Sie nutzen die Verunsicherung insbesondere von alten Menschen aus, um sie zu betrügen.“ Deswegen rät die Polizei, bei entsprechenden Anrufen sofort aufzulegen und mit den Familienmitgliedern direkt Kontakt aufzunehmen oder die Polizei zu verständigen.

Weitere Infos gibt die Polizei im Internet unter https://polizei.nrw/artikel/der-enkeltrick.

