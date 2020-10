Junge Männer, die gegen die Corona-Regeln verstießen, haben in Attendorn Polizisten angegriffen.

Angriff Polizistin in Attendorn bei Corona-Kontrolle verletzt

Attendorn. In Attendorn sind Polizisten aus einer Gruppe junger Menschen, die gegen Corona-Regeln verstieß, angegriffen worden. Eine Beamtin wurde verletzt.

Bei einem Einsatz zur Durchsetzung der Corona-Schutzverordnung ist eine Polizistin am Samstag in Attendorn von einem 20-Jährigen leicht verletzt worden. Wie die Polizei Olpe berichtet, waren die Beamten gegen 21 Uhr vom Ordnungsamt hinzugerufen worden, weil sich bei einer Kontrolle am Bahnhof eine Gruppe junger Menschen, die offensichtlich gegen die Corona-Regeln verstieß, aggressiv und unkooperativ zeigte.

Als die Polizisten eintrafen, wurden sie von einem 21 Jahre alten, betrunkenen Mann körperlich angegangen. Die Beamten wehrten den Angriff ab, fesselten den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam. Daraufhin wurden die Polizisten wiederum von dem 20-Jährigen angegriffen. Ein Strafverfahren sowie Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung wurden eingeleitet.