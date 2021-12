Feuerwehr Premiere in Attendorn: Frau als Leiterin der Jugendfeuerwehr

Attendorn. Die Freiwillige Feuerwehr Attendorn muss bis 2026 keine hauptamtliche Wache stellen. Bei der Dienstversammlung werden viele Mitglieder geehrt,

Bei der Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr der Hansestadt Attendorn in der Schützenhalle Windhausen standen Personalveränderungen, Ehrungen und der neue Brandschutzbedarfsplan im Mittelpunkt.

Der Leiter der Feuerwehr, Dr. Tobias Bock, begrüßte knapp 100 geladene Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Stadtgebiet sowie Kreisbrandmeister Christoph Lütticke und Bürgermeister Christian Pospischil. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie konnten leider nur die Jubilare, die zu ehrenden Feuerwehrkräfte und die Einheitsführer aus dem Stadtgebiet teilnehmen.

In seinem Jahresrückblick berichtete Tobias Bock über insgesamt 259 Einsätze, zu denen die Einsatzkräfte im zurückliegenden Jahr gerufen worden waren. Neben vielen Einsätzen im Stadtgebiet leistete die Attendorner Feuerwehr zudem beim Hochwasser im Juli unterstützende Arbeit in Finnentrop und Lennestadt.

Über 300 aktive Brandschützer in Attendorn

Insgesamt kann die Feuerwehr Attendorn derzeit auf 302 aktive Brandschützer zurückgreifen. Den drei Musikeinheiten gehören 211 Musikerinnen und Musiker an. Mit 58 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr, 85 Angehörigen in der Ehrenabteilung sowie zwei Ehrenmitgliedern verfügt die Attendorner Feuerwehr über insgesamt 658 Mitglieder.

In seinem Grußwort ging Bürgermeister Christian Pospischil unter anderem auf den neuen Brandschutzbedarfsplan ein, der alle fünf Jahre fortzuschreiben ist und in der Ratssitzung am 30. Juni 2021 beschlossen wurde.

Neben einer Analyse der Gefahrenpotentiale „vor Ort“ legt dieser Plan, der in Attendorn erstmalig im Jahr 2001 aufgestellt wurde mit Hilfe von Schutzzielen fest, welches Leistungsniveau die Feuerwehr unter Berücksichtigung von Personal und Ausstattung zukünftig erreichen soll. Zudem werden die Hilfsfristen festgelegt, durch die geregelt werden, in welcher Zeit die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintreffen müssen.

Im Hinblick auf die Einrichtung einer hauptamtlichen Wache verwies Bürgermeister Christian Pospischil während der Jahresdienstbesprechung auf die Bestimmungen des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes NRW (BHKG): „Für den Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr kann die Gemeinde hauptamtliche Kräfte einstellen, die zu Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes zu ernennen sind. Große kreisangehörige Städte und mittlere kreisangehörige Städte in der Größenordnung unserer Stadt sind hierzu eigentlich verpflichtet. Die Bezirksregierung kann jedoch Ausnahmen zulassen, wenn der Brandschutz und die Hilfeleistung in der Kommune gewährleistet sind.“

Und genau diese Ausnahmegenehmigung wurde am 18. Mai 2021 durch die Hansestadt Attendorn bei der Bezirksregierung in Arnsberg beantragt. Diese stimmte am 13. August 2021 zu, so dass die Hansestadt aufgrund der derzeit hohen Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Attendorn vorerst bis zum 31. Juli 2026 keine hauptamtliche Wache einrichten muss.

Personalveränderungen

Während der Jahresdienstbesprechung wurden zudem Personalveränderungen vorgestellt.

Manuel Hecker: LZ-Führer im Löschzug Ebbe (Windhausen u. Lichtringhausen)

Sarah Boos: stellv. LZ-Führung Löschzug Ebbe

Dominik Schöne: neuer Einheitsführer in der Löschgruppe Windhausen

Hans Pütter: neuer stellv. Einheitsführer in der Löschgruppe Windhausen

Sarah Boos: neue Stadtjugendfeuerwehrwartin – damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der Jugendfeuerwehr.

Benedikt Raspovic: neuer stellv. Stadtjugendfeuerwehrwart

Ehrungen

60 Jahre: Manfred Lehmann (LG Listerscheid).

50 Jahre: Gerd Braunscheider, Peter Lübke, Hans-Günter Stracke (LG Lichtringhausen).

40 Jahre: Thomas Pospischil (MZ Attendorn), Matthias Florath (MZ Ennest).

35 Jahre: Markus Sondermann, Daniel Wacker (LZ Attendorn), Thomas Erlhof, Thomas Saure (LZ Repetal), Wolfgang Nies (LG Listerscheid).

25 Jahre: Sascha Klein, Thorsten Lüdtke (LZ Attendorn), Oliver Bödefeld, Reinhold Schulte, Tobias Brieden (LZ Ennest), Marcel Florath (LZ Repetal), Kai Hünerjäger, Daniel Lübke, Dennis Lübke, Michael Stracke (LG Lichtringhausen), Julia Böhler-Gajewski, Christoph Reising, Nadja Springob (Musikzug Ennest).

