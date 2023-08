Premiere: Philharmonie Südwestfalen live auf dem Marktplatz

Altenhundem. Im Rahmen der Kulturwoche in Lennestadt gibt die Philharmonie Südwestfalen ein Open Air-Konzert auf dem Marktplatz in Altenhundem.

Große Musik für große Besetzung, open air gespielt auf dem Marktplatz in Altenhundem, das gab es noch nie. Mit dem Konzert der Philharmonie Südwestfalen am Mittwoch, 16. August, präsentieren Stadt und Stadtmarketing Lennestadt sowie der Spirituelle Sommer im Rahmen von „Lennestadt feiert“ eine spektakuläre Premiere. Fast 50 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Benjamin Huth, Louis Wittmann und Ziqian He aus der Dirigierklasse der Hochschule für Musik Detmold werden die Gäste mit auf „die Reise zu Himmel und Erde“ nehmen. Auch bei Regenwetter muss niemand auf dieses außergewöhnliche Musikereignis im Rahmen der Lennestädter Kulturwoche verzichten, dann findet das Konzert - wie in den letzten Jahren - in der Schützenhalle in Grevenbrück statt.

Prof. Florian Ludwig von der Hochschule für Musik Detmold stellt das Programm vor: „Dieses Jahr bringen wir vier wundervolle Werke mit ins Sauerland. Lea Maria Löffler, als junge und unglaublich begabte Solistin an der Harfe, mit dem virtuosen und zauberhaften Boieldieu-Konzert gibt es ebenso zu hören wie Griegs überaus beliebte Suite aus Peer Gynt und Tschaikowskys dramatisch-romantische Vertonung des Shakespear’schen Romeo und Julia-Stoffs. Den Anfang aber macht eine lange zu Unrecht vergessene Komponistin: Emilie Mayers Faust-Ouvertüre eröffnet einen Abend, der europäischer in seiner Vielfalt kaum sein könnte. Gleichzeitig sind es alles Werke, die sich mit Sinn und Sein, mit Liebe und Verlust, mit Leben und Tod beschäftigen. Das Publikum darf sich in diese leidenschaftlichen Verwirrungen gerne mitreißen lassen.“

Die Bühne für das Konzert am Mittwoch, 16. August, steht bereits auf dem Marktplatz. Foto: Volker Eberts / WP

Für die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem ist das Konzept „unbedingt unterstützenswert“: „Der besondere Reiz des Spirituellen Sommers liegt für mich in der außergewöhnlichen Verbindung unserer herrlichen Natur mit attraktiven Kultur-Angeboten. Diese Symbiose ist ein absoluter Gewinn. Als heimische Sparkasse fördern wir den Spirituellen Sommer daher schon seit vielen Jahren. Das Konzert der Philharmonie Südwestfalen wird ein echtes Highlight und wir freuen uns sehr, das hochklassige Orchester wieder bei uns in Lennestadt begrüßen zu dürfen“, so Vorstandsmitglied Bernd Schablowski.

Für die Philharmonie Südwestfalen ist das Konzert inzwischen fester Bestandteil ihres Programms. Intendant Michael Nassauer: „Wir freuen uns sehr darauf, als Landesorchester NRW auch wieder im Kreis Olpe aufzutreten und legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Musikhochschulen, für die die Erfahrung, ein professionelles Orchester leiten zu können, Gold wert ist.“

Zusammenarbeit ist auch für die Veranstalter der Schlüssel zum Erfolg: Für die Stadt Lennestadt, Stadtmarketing Lennestadt und den Spirituellen Sommer ist es nun schon das vierte gemeinsam umgesetzte Konzertprojekt. Simone Tesche-Klenz: „Mit dieser Kooperation können wir unseren ,Schatz im Sauerland‘ im Rahmen von ‚Lennestadt feiert‘ präsentieren. Wir danken allen Sponsoren und Akteuren, die dieses herausragende Gemeinschaftsprojekt mittragen.“

Auch für Susanne Falk vom Team des Spirituellen Sommers ist dieses Konzert besonders: „Musik kann die vielen Facetten unsers Leitthemas ‚Himmel und Erde‘ wunderbar vermitteln.“

Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken, dass das Wetter passt. Die Gäste können sich ab Dienstag, 15. August, im „WieWoWatt“ in Altenhundem (02723/608850, info@stadtmarketing-lennestadt.de und auf der Website des Spirituellen Sommers (www.wege-zum-leben.com) erkundigen, ob das Konzert auf dem Marktplatz in Altenhundem oder doch in der wettergeschützten Schützenhalle in Grevenbrück stattfinden wird.

Hier gibt es die Karten

Beginn des Konzerts am Mittwoch, 16. August, ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr, es gilt freie Platzwahl. Die Tickets kosten 29 Euro, ermäßigt 15 Euro und sind im Vorverkauf im „WieWoWatt“ in der Hundemstraße 14 in Altenhundem und in der Touristinformation Schmallenberg (Paul-Falke-Platz 6/Stadthalle, 02972 97400, info@schmallenberger-sauerland.de) erhältlich. Auf dem Marktplatz stehen für die Gäste Sitzplätze und WC zur Verfügung.

