Prinz Axel I. Hellner trägt das Narrenzepter in Ennest

Ennest Riesenjubel in Ennest. Prinz Axel I. Hellner trägt seit Rosenmontag die Prinzenkappe. Die Goldene Mistgabel 2024 geht nach Milstenau.

In der restlos ausverkauften Schützenhalle war der Jubel groß, als Prinz Axel I. (Hellner), der unter dem Spitznamen „Schnüffel“ bestens bekannt ist, von Moderator Christian „Hömpfe“ Höffer als neue Tollität der Ennester Karnevalsgesellschaft präsentiert wurde. Zur royalen Familie gehören auch Ehefrau Astrid und die drei Kinder Dominique (23), Noemi (16) und Marlin (13). Noemi tanzt in der Ennester Mädchengarde. Der 53-jährige Diplom-Sportlehrer arbeitet in der Sportklink Hellersen und wohnt in Ennest auf dem Holzweg. Das Karnevals-Gen liegt in der Familie, denn sein Vater Rudolf war im Jahre 1967 bereits Prinz. Axel Hellner treibt viel Sport, ist Mountainbiker und läuft zusammen mit seiner Frau Astrid. „Prinz Axel ist einer der wenigen Ennester, der mit über 30 Jahren noch Sport treiben“, war der Kommentar von Uli Selter.

Zur Prinzeneinführung gehört in Ennest auch die Verleihung der Goldenen Mistgabel, wobei diesmal die Mistgabelanwärter ausgesprochen zahlreich waren. Bürgermeister Christian Pospischil und sein Stellvertreter Uli Selter machten es spannend, nannten zunächst den Drittplatzierten Markus Drexelius, dann Christian Busch auf Platz 2, bevor auf einem Silbertablett Pfarrer Andreas Neuser – der als einziger in der Halle dem Beichtgeheimnis verpflichtet ist - den Namen des Erstplatzierten zur Jury brachte.

Landwirt Wilhelm Belke (Mitte) ist der neue Träger der Goldenen Mistgabel, die ihm Bürgermeister Christian Pospischil und sein Stellvertreter Uli Selter überreichte. Foto: Meinolf Lüttecke / Olpe

Der Träger der Goldenen Mistgabel ist in diesem Jahr Landwirt Wilhelm Belke aus Milstenau. Seine Tat: Er sollte bei Michael Siepe einen Apfelbaum leicht beschneiden, verstand aber, diesen zu fällen, setzte die Motorsäge an und der Baum war einmal. Michael Siepes Tochter Leni weinte dicke Tränen, denn es war ihr Kletterbaum.

