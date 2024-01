Prinz Josef „Juppes“ I. regiert die Olper Narren

Olpe Josef „Juppes“ I. Kehlenbach ist neue Tollität in der Kreisstadt und ist kein Unbekannter. Bunte Proklamation im Kolpinghaus.

Das närrische Oberhaupt wurde unter großem Jubel der Närrinnen und Narren im Kolpinghaus vom Elferrat der Kolpingsfamilie vorgestellt. Der 28-Jährige ist ein echter Olper, aufgewachsen am Bratzkopf. Präsident „Beppo“ Brüser stellt den Werdegang des neuen Prinzern vor. dass Prinz „Juppes“ I. erlernte bei Lidl den Kaufmannsberuf und erlangte anschließend den Fachwirt. Er arbeitet jetzt als Vertriebsassistent in Reichshof. Beim Spielmannszug Olpe spielt die neue Tollität die Sopranflöte und ist Vize-Dirigent der Spielleute. Bei den „Biggejungs“ gehört er zur aktuellen Gesangs-Besetzung. Seine Partnerin ist Lena Strack. Sie ist gebürtig aus dem Rheinland und wird bei den vielen Auftritten bis Aschermittwoch nun als Prinzessin an der Seite von Josef Kehlenbach sein. Als Adjudanten stehen die Elferratsmitglieder Rüdiger Seifener und Ralf Klinger parat.

Prinz zu sein liegt mir im Blut, schließlich war schon mein Opa einer und das sehr gut. Josef Kehlenbach, Prinz Karneval 2024 in Olpe

„Helau ihr lieben Jecken, endlich muss ich mich nicht mehr verstecken. Natürlich hab ich nix verraten, trotzdem haben ihn einige gerochen, den jecken Braten. Prinz zu sein liegt mir im Blut, schließlich war schon mein Opa einer und das sehr gut“, das waren die ersten Worte von „Juppes“ I. an sein närrisches Volk. Der 28-Jährige hat sich als erste und oberste Mission vorgenommen, eine „geile Session zu feiern“. Und das verdeutlichte der neue Prinz im Kolpinghaus mit folgenden Worten: „Singen, feiern, lachen, so manches Bierchen nieder machen. Leuten zeigen von nah und fern, Olpe feiert Karneval, und zwar gern. Denn egal woher, egal wohin, zusammen fiere das macht Sinn.“

Die Schlüsselübergabe oblag in diesem Jahr dem stellvertretenden Bürgermeister Markus Bröcher, der in seinem Grußwort feststellte, dass „vor über 2000 Jahren die Heiligen Drei Könige dem Stern folgten und Jesus in der Krippe und daneben Josef fanden“. Und heute, so der BM-Vize, folgen wir der Einladung des Präsidenten und treffen im festlich geschmückten Saal des Kolpinghauses nur Josef. „Aber einen besonderen“, sprach es und überreichte den Rathausschlüssel. Das Zepter übergab der letztjährige Prinz Georg II. (Schulte).

„Wir haben gerade noch die Korken knallen lassen, um das neue Jahr zu begrüßen und schon stehen wir hier, um die Session 2024 zu feiern“, verdeutlichte Präsident Bertold Brüser in seiner Rede. Er freute sich, Kinderprinzessin Pia I. (Schmidt) begrüßen zu dürfen. Aber auch die neuen Jubelprinzen Michael II. (Hochstein), der vor 40 Jahre Olpe regierte, sowie Rudolf I. (Ottersbach), Prinz Karneval vor 25 Jahren, konnte der Präsident willkommen heißen.

Bevor Elferratsmitglied Markus Witzorrek die Moderation des Programms übernahm, wurde der neue Sessionsorden, von den Ordensmeistern Rainer Voss, Michael Schneider und Rüdiger Seifener kreiert, vorgestellt. Dieser ziert das diesjährige Motto: „Würde die Welt regiert von Narren, Mann, was hätten wir zu lachen“. Anschließend ging es Schlag auf Schlag: Die Sternschnuppen, das Kinderfunkenmariechen Sophia Zaidan, die Tanzsterne, das Funkenmariechen Luisa Schürhoff und die Prinzengarde zeigten gekonnt ihre Tänze. Dann war die Zeit gekommen für die Ordensübergabe und Gratulation. DJ Marco Maribello war an diesem Abend für die närrische Musik zuständig.

Ticketverkauf für Prunksitzung läuft

Der Ticketverkauf für den großen Sitzungsball des Elferrrats der Kolpingsfamilie Olpe am 3. Februar um 19 Uhr in der Stadthalle Olpe hat online unter: KARNEVAL-OLPE.COM begonnen.

