Prinz Uli I. (Blissenbach) regiert im Ihnetal

Weschede/Listerscheid „Die Halle strahlt im neuen Glanz, die KGI bittet nun zum Tanz“. Unter diesem Motto stand die Proklamation der Karnevalsgesellschaft.

Ulrich I. (Blissenbach) ist der neue Karnevalsprinz im Ihnetal. Kurz nach 20 Uhr wurde die neue Tollität am Freitagabend proklamiert. Der 56-Jährige tanzte schon vor der Demaskierung voller Freude über die Bühne und die ersten im Publikum wussten: „Das kann nur der Uli sein“. Seit närrischen 22 Jahren ist er erst ein aktiver und nun passiver Teil des Männerballetts Ihnetal.

Die neue Tollität verdient als Elektriker bei der Firma W. u. H. Fernholz in Meinerzhagen sein Geld und zu seinen Hobbys gehören neben dem Karneval auch Motorräder, insbesondere seine Harley Davidson. Zuhause ist Prinz Uli I. in Weschede. Mit ihm freute sich auch seine Lebensgefährtin, Nicole Krüger, und deren beiden Söhne Steven und Ken Krüger. Anschließend feierten die Jecken mit heimischen und Gastgarden unter dem Motto „Die Halle strahlt im neuen Glanz, die KGI bittet nun zum Tanz“ bis tief in die Nacht.

