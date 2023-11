Prinzenproklamation: Dirk Schrage regiert Narren in Schönau

Dirk Schrage ist der neue Prinz in Schönau. An seiner Seite seine Frau und Prinzessin Tine.

Schönau Einen echten Vollblutkarnevalisten haben die Schönauer Karnevalisten zum Prinzen befördert. An seiner Seite steht Ehefrau Tine.

Wenn der Karneval in Schönau startet, dann sind die Jecken nicht zu halten. Und ein echter Vollblutkarnevalist wurde am Samstagabend zum Prinzen proklamiert. Dirk Schrage erklärte sich schon in der zweiten Suchrunde bereit, als neue Tollität über das jecke Volk in der Session 2023/24 zu regieren. An seiner Seite steht Ehefrau und Prinzessin Tine. Die Familie komplett machen die Töchter Thea (4) und Greta (7), wobei letztere schon ihr karnevalistisches Gen zeigt und bei den kleinen Blauen Funken tanzt.

Dirk Schrage ist seit 2003 im Karneval aktiv und seit 2017 stellvertretender Geschäftsführer des Karnevalvereins Schönau-Altenwenden. Zuvor war er zwei Jahre im Elferrat aktiv. Die Organisation der Festivitäten von der Reservierung bis zum Einlass ist sein Aufgabengebiet. Der Lagerleiter eines Logistikunternehmens ist auch als Offizier im Schützenverein tätig. Gefeiert wurde er mit riesigem Applaus von den feiernden Karnevalisten im ausverkauften Festzelt.

Mehr zum Thema

Hier sorgten an dem Abend nicht nur die heimischen Garden aus Schönau für beste Stimmung, sondern auch die Garden aus Neu-Listernohl, die gleich mit 50 Fans angereist waren, für eine ausgelassene Stimmung. Die wurde angefeuert durch die Kölsche Coverband „Kaschämm“ und die Burggarde Rot-Weiß Denklingen. Anschließend wurde mit DJ Markus Koch am Mischpult bis tief in die Nacht gefeiert. „Es war eine rundum gelungene Prinzenproklamation“, freut sich auch Geschäftsführer Christian Halbe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe