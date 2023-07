Finanzen Privatpleiten in NRW: So schneidet der Kreis Olpe ab

Kreis Olpe. IT.NRW hat die Anzahl der Privat-Insolvenzen in 2022 veröffentlicht. Manchmal ist es besser Schlusslicht als Spitze zu sein.

Der Kreis Olpe ist bei der Anzahl von Privatinsolvenzen Schlusslicht in ganz Nordrhein-Westfalen. Nur 5,1 Privatinsolvenzen je 10.000 Einwohner/-innen gab es 2022 bei den Bürgerinnen und Bürgern ab 18 Jahren zwischen Bigge und Lenne.

+++ Lesen Sie auch: Wendener Kirmes lockt mit einer Riesenschaukel +++

17.174 Verbraucherinnen und Verbraucherin haben im letzten Jahr bei den Amtsgerichten in Nordrhein-Westfalen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, lag der landesweite Durchschnitt 2022 in NRW damit bei umgerechnet etwa zwölf Privatinsolvenzen je 10.000 volljährige Einwohner.

Die Insolvenzverfahren verteilten sich regional unterschiedlich. Die meisten Bürger ab 18 Jahren hoben in der Stadt Gelsenkirchen den Finger, 23,5 je 10.000 Volljährige. Es folgten die Städte Herne (19,7) und Mönchengladbach (19,3). Die Zahlen in den meisten kreisfreien Städten im Ruhrgebiet sowie einigen angrenzenden Kreisen und kreisfreien Städten lagen über dem NRW-Durchschnitt. Kreise und kreisfreie Städte in ländlicheren Regionen wie z. B. dem Münsterland, Ostwestfalen-Lippe oder in Südwestfalen wiesen im Jahr 2022 in der Regel im Vergleich weniger Privatinsolvenzen. Auch in den Jahren von 2013 bis 2021 war dieses Muster in weiten Teilen erkennbar.

+++ Auch interessant: Krankenhäuser im Kreis Olpe: Sorge um die Urologie am St. Josefs-Hospital +++

Allerdings gibt es auch in Südwestfalen große Unterschiede. Neben dem Kreis Olpe (5,1) liegen auch die Nachbarkreise Siegen-Wittgenstein (8,0) und der Hochsauerlandkreis (9,9) im niedrigeren Bereich. Der Oberbergische Kreis kommt auf 10,6, der Ennepe-Ruhr-Kreis und der Kreis Soest auf je 11,7. In der kreisfreien Stadt Hagen wurden 12,4 Privatinsolvenzen pro 10.000 volljährige Einwohner gezählt, Spitzenreiter ist der Märkische Kreis mit einer Quote von 14,8.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe