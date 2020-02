Projektstart: Elektrobus SAM fährt jetzt durch Drolshagen

Es ist ein großer Tag für die Stadt Drolshagen, die Region Südwestfalen, für Nordrhein-Westfalen – und eigentlich auch für ganz Deutschland: Der hochautomatisierte Shuttle-Bus SAM (Südwestfalen Autonom & Mobil) ist am Montag offiziell an den Start gegangen. Bis Mitte Juni wird der selbstfahrende Kleinbus – erstmals in NRW – im Linienbetrieb Fahrgäste über öffentliche, nicht gesperrte Straßen befördern. „Es ist ein kleiner Eintrag in die Geschichtsbücher“, freut sich Bürgermeister Ulrich Berghof im Rahmen des Pressegespräches. Vertreter der unterstützenden Firmen, der Politik, des ZWS, der VWS, der Südwestfalen Agentur und diverser Medien sind gekommen, um SAM auf seiner ersten Fahrt zu begleiten.

Ein eigenes Kennzeichen

SAM hat mittlerweile ein grün-blaues Antlitz bekommen. Wiese, Bäume und blauer Himmel zieren das Fahrzeug – und jetzt auch ein eigenes Kennzeichen. Mit „SI-OE-2020“ tuckert der Elektrobus nun durch Drolshagen. Es ist die zweite Stufe eines Großprojektes. Nach dem eintägigen Demobetrieb im Frühjahr 2019 (unsere Zeitung berichtete) wird SAM nun im Rahmen eines viermonatigen Probebetriebes unterwegs sein. Ziel ist es, Erkenntnisse zu sammeln, um in der dritten Projektstufe einen flächigen Einsatz mit einer Tür-zu-Tür-Beförderung zu ermöglichen. „Niemand weiß, wie der öffentliche Nahverkehr im Jahr 2030 genau aussehen wird“, so Thomas Damm, stellvertretender Verbandsvorsteher des ZWS. „Umso wichtiger ist es, bereits heute diese Zukunft aktiv mitzugestalten.“ Das Vorhaben spielt bundesweit mit eine Vorreiterrolle, da die Einsatzmöglichkeiten des automatisierten Verkehrs nun auch im ländlichen Raum geprüft werden können.

Die Linie verbindet wochentags zwei Mal pro Stunde zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr (kostenfrei) die Einzelhandelsstandorte im Bereich Gerberstraße mit dem Stadtbad sowie der Sekundarschule und erschließt dabei zudem die Wohngebiete rund um Humboldt- und Schillerstraße. Der selbstfahrende Kleinbus – der sich nur anhand von Sensoren und Kameras durch den Verkehr bewegt – hat Platz für bis zu sechs Fahrgäste. Mit an Bord ist immer ein Operator, eine ausgebildete Sicherheitsperson, die im Bedarfsfall eingreifen und das Fahrzeug manuell steuern kann. Der Plan ist, in Zukunft auf diese Sicherheitsvorkehrung, zu verzichten. „Das ist ein politischer, regulatorischer Prozess“, erklärt Dr. Arwed Schmidt von der Herstellerfirma EasyMile.

Mit einem Lächeln

Neben Thomas Damm und Ulrich Berghof sind auch Landrat Frank Beckehoff, Vertreter der unterstützenden Firmen Mennekes GmbH, Krah Gruppe und Bigge Energie GmbH & Co. KG sowie der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH (VWS), der Nuts One GmbH und der Südwestfalen Agentur vor Ort, um vom Vorplatz des St. Gerhardus-Haus eine Runde mit SAM zu drehen. „Es ist toll“, sagt Berghof im Anschluss der Fahrzeug-Segnung durch Pfarrer Markus Leber und seiner ersten Fahrt mit SAM im öffentlichen Verkehr. „Ich erinnere mich auch gern ans letzte Jahr, wo alle Fahrgäste mit einem Lächeln ausgestiegen sind.“ Beckehoff macht auf die Bedeutung aufmerksam. Denn es ist nicht das erste Mal, dass die Region Verkehrsgeschichte schreibt. Vor 125 Jahren fuhr nämlich der erste Motor-Omnibus der Welt von Deuz nach Weidenau. „Jetzt werden wir wieder Pioniere sein und die Technik von morgen schon heute zum Einsatz zu bringen“, so Beckehoff.

Im Rahmen von SAM geht es neben dem täglichen Einsatz des Shuttles darum, zur Ladetechnik Erkenntnisse zum Zulassungsprozess, zu den Anforderungen an die Einsatzstrecke und zur Akzeptanz bei den Bürgern zu erlangen. Für den Sommer ist ein ähnlicher Einsatz in Meggen vorgesehen.