Promi-Autorin in Olpe: „Manches rührt mich echt zu Tränen“

Kreis Olpe. Gisa Pauly hat auf der EMS Westfalen ihren neusten „Sylt-Krimi“ vorgestellt. Die bekannte Autorin ist begeistert vom Biggesee und ihren Gästen.

Die Abendsonne glitzert auf der Oberfläche des Biggesees. Sanft tragen die Wellen die schwindenden Strahlen des Spätsommertages über das Wasser. Im Hafen in Sondern liegt die EMS Westfalen. Still gleiten die kleinen Wellen entlang des Schiffsrumpfes. An der Schiffsanlegestelle stehen einige Menschen. Sie warten bis es los geht, bis das Boarding startet. Dann ist es soweit. Die Gäste dürfen auf das Schiff. Im Eingang wartet schon Gisa Pauly. Die Autorin ist heute auf Einladung der Westfalenpost und der Attendorner Buchhandlung Frey sowie der Personenschifffahrt Biggesee gekommen, um ihren jüngsten Sylt-Krimi „Treibholz“ vorzustellen. „Ich bin immer noch ganz überrascht, wie viele Menschen zu meinen Lesungen kommen“, sagt die Schriftstellerin, während sich das Schiff langsam mit Leben füllt.

Gisa Pauly stellt ihren Sylt-Krimi "Treibholz" auf der EMS Westfalen vor. Eine Lesung im Rahmen der WP-Partnerschaft mit der Buchhandlung Frey. Foto: Verena Hallermann

Gisa Pauly begrüßt die Menschen mit einem zurückhaltenden Lächeln. Ein paar Gäste kommen auf sie zu, geben ihr die Hand, wollen ein Foto mit ihr. „Ich habe alle ihre Bücher gelesen“, sagt ein Mann und strahlt über das ganze Gesicht. Andere fragen nach einem Autogramm, verwickeln die Schriftstellerin in ein kurzes Gespräch. „Manches rührt mich echt zu Tränen“, verrät Gisa Pauly im Gespräch mit unserer Zeitung. Gerade dann, wenn ihre treuen Leser mit so viel Leidenschaft für ihre Werke brennen. Gerade dann, wenn sie keines ihrer Bücher verpassen.

Heitere Stimmung

Dann legt die EMS Westfalen ab. Eine leichte Brise zieht durch das Schiff. Ein Zug fährt in weiter Entfernung über die Gleise. Ein Paar ist mit dem Tretboot unterwegs und schaut zum Personenschiff auf, das geräuschlos vorbeigleitet. Menschen auf Segelbooten nutzen den Abendwind für einen Ausflug. Nicht ganz wie Sylt, wo Gisa Pauly ihre Romanfigur Mamma Carlotta den ein oder andern Mord aufklären lässt – aber mindestens genauso schön. Die Autorin sitzt vorne am Tisch. Sie trägt eine markante Brille, dazu ein stilvolles Outfit. Das Mikrofon hat sie in eine silberne Kanne gesteckt, damit es Halt findet. Während sie die ersten Zeilen aus ihrem Sylt-Krimi Treibholz vorliest, in dem es um die vermeintliche Mörderin Sandra Lührsen geht, die nach ihrem Freispruch nach Sylt zurückkehrt und für jede Menge Spekulationen sorgt, dringt ein Läuten durch den Raum. Ein Mobiltelefon klingelt. Das Publikum schaut sich um. Die – leicht irritierten – Blicke bleiben am jeweiligen Nachbarn hängen. Wer hat denn hier sein Telefon nicht lautlos geschaltet? Und vor allem: Warum reagiert keiner auf den anhaltenden Ton?

Dann ist Gisa Pauly mit der ersten Passage fertig, hebt den Blick von ihrem Roman, schaut in die Menge und sagt: „Ja, das ist meins“. Lachen dringt durch den Raum. Die Menschen heben ihre Hände, um zu klatschen. „Ich hatte gehofft, dass ich es aussitzen könnte“, ergänzt die Autorin, die in das Lachen ihres Publikums einsteigt. Gisa Pauly erklärt, dass es sich bei dem Klingelton um einen Alarm handelt, der sie an eine sportliche Übung erinnern soll. „Die mache ich jetzt aber nicht“, sagt die Autorin, während das Publikum weiter amüsiert schmunzelt.

Lebhafte Protagonisten

Es ist ihre lockere Art, ihr entspannter Umgang mit ihren Gästen, die Bescheidenheit und ihre Leichtigkeit, die den Abend bestimmen. Gisa Pauly schafft es, die Protagonisten aus ihrem Buch durch einige Nebeninformationen für ihre Zuhörer greifbar zu machen. Sie spricht von ihnen, wie von echten Menschen, die sie schon seit vielen Jahren begleitet. Menschen, die sie gut kennt und liebgewonnen hat – oder auch mal nicht. Gisa Pauly erzählt von einer Figur, die den Namen Wibke trägt. Dabei handelt es sich um eine junge Journalistin, die ihr „ein bisschen aus dem Ruder gelaufen“ ist. Wibke hat nämlich – wie das immer bei ihren Romanfiguren ist – ein Eigenleben entwickelt. Und irgendwann war die junge Wibke so zickig, dass sie sie nicht mehr ertragen konnte. „Meine Erfahrung ist, man lässt sie einfach“, erklärt Gisa Pauly. „Aber ich habe sie dann einfach raus geschrieben.“

Die Sonne zeigt sich von ihrer goldenen Seite. Langsam breiten sich die Schatten am Ufer aus. Das Publikum sitzt ruhig an Bord der EMS Westfalen und lauscht andächtig. „Habe ich eigentlich schon 45 Minuten gelesen?“, erkundigt sich Gisa Pauly nach einer Weile bei Michael Frey, Inhaber der Buchhandlung Frey mit einem Schmunzeln. Ja, es ist langsam Zeit für eine Pause. Zeit, um das herrliche Panorama an Deck zu genießen. Zeit für die Autorin, die Bücher ihrer treuen Leser zu signieren. „Das ist Buch Nummer 17“, raunt ihr eine Zuhörerin stolz zu. Dann geht es weiter. Der zweite Teil der Lesung. Die Sonne ist mittlerweile verschwunden. Das Wasser ist fast schwarz, der Himmel leuchtend blau. Die Umrisse von einigen Spätschwimmern am Ufer sind zu erkennen. Applaus schallt am Ende der Lesung durch das Schiff. Das Lob für einen wunderschönen Abend.

Die Lesung mit Gisa Pauly auf der EMS Westfalen hat im Rahmen der Partnerschaft der Buchhandlung Frey in Attendorn und der Westfalenpost stattgefunden. Weitere Lesungen sind im November geplant. Die Infos werden noch bekanntgegeben.

