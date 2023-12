Prominente Stars singen für Olper Hospizverein

Olpe/Köln In der Stadthalle Köln treten vier prominente Acts für die gute Sache auf. Der Reinerlös hilft Familien deutschlandweit.

„Bands with benefiz“ – unter diesem Namen haben sich vier prominente Acts zusammengeschlossen, um am 23. April 2024 ein Benefizkonzert zugunsten des Deutschen Kinderhospizvereins mit Sitz in Olpe zu spielen. Miss Allie, Gregor Meyle, Stefanie Heinzmann und Carolin Kebekus mit ihrer Band, den „BeerBitches“, wollen in der Stadthalle Köln laut werden für den guten Zweck. Durch den Abend führen Moderatorin Jeannine Michaelsen und Comedian Jan van Weyde.

Alle Künstler treten pro bono auf, um sich solidarisch an die Seite von rund 50.000 betroffenen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzender Erkrankung zu stellen. Der gesamte Erlös des Abends geht an den Deutschen Kinderhospizverein in Olpe. Initiatorinnen des Abends sind die Schauspielerin und langjährige Botschafterin des Deutschen Kinderhospizvereins, Jasmin Schwiers, und Sophie Gesthuysen, die als Marketingstrategin in der Kölner Veranstaltungsbranche tätig ist.

Der Deutsche Kinderhospizverein Der Deutsche Kinderhospizverein wurde 1990 von betroffenen Familien in Olpe gegründet. Der Verein ist Wegbereiter der Kinderhospizarbeit in Deutschland. Mit ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten bundesweit an mehr als 30 Standorten begleitet und unterstützt er Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und deren Familien. Mit über 140 hauptamtlichen und mehr als 1300 ehrenamtlichen Mitarbeitenden unterhält der DKHV seine zentrale Geschäftsstelle im Haus der Kinderhospizarbeit in Olpe. Unter seinem Dach bietet die Deutsche Kinderhospizakademie jährlich mehr als 50 Seminar-, Begegnungs- und Bildungsangebote für betroffene Familien, ehrenamtliche Begleiter und Interessierte an. Der Verein ist eine bundesweite Fachorganisation und vertritt als solche die Interessen zahlreicher ambulanter und stationäre Kinder- und Jugendhospizangebote mit dem Ziel, die Kinder- und Jugendhospizarbeit und deren Strukturen zu stärken. Darüber hinaus thematisiert der DKHV die Lebenssituation, das Sterben und den Tod von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung in der Öffentlichkeit. Ihm angeschlossen ist die Deutsche Kinderhospizstiftung, die den Verein nachhaltig unterstützt.

Auch Gregor Meyle und Stefanie Heinzmann sind stete Unterstützer der Kinderhospizarbeit in Deutschland, Stefanie Heinzmann ist als Botschafterin der Deutschen Kinderhospizstiftung beim Konzert vertreten.

Stefanie Heinzmann gehört zu den vier Acts, die bei dem Konzert zugunsten des Olper Vereins auftreten. Foto: Maximilian König

Dieser guten Sache haben sich Miss Allie und Carolin Kebekus gerne angeschlossen: „Wir unterstützen den Deutschen Kinderhospizverein, weil der Verein fantastische Arbeit macht, die nicht nur für viele Familien, sondern auch für uns als Gesellschaft wertvoll ist“, sagt Carolin Kebekus, die dem Abend mit ihrer Band, den „BeerBitches“, zum Schluss einen kölschen Anstrich verleihen wird.

Gregor Meyle unterstützt die gute Sache in der Kölner Stadthalle. Foto: Charlie Spieker

Gregor Meyle wird vom Verein zitiert: „Das, was sterbende Kinder und Jugendliche und ihre Familien brauchen, sind Menschen, die sie begleiten, an ihrer Seite bleiben, sie unterstützen und sie respektieren und ihnen die Zuversicht geben, nicht allein zu sein. Dafür steht der Deutsche Kinderhospizverein und ich habe die Chance, dabeizusein und etwas dazu beizutragen.“

Miss Allie gehört zu den vier Acts, die bei "Band with benefiz" mitmachen. Foto: Philipp Eisermann

Stefanie Heinzmann erklärt, dass sie dankbar sei, die Deutsche Kinderhospizstiftung zu unterstützen: „Ich nutze meine Stimme wirklich gerne, um die erkrankten Kinder, die Familien und die Angehörigen zu unterstützen und das ganze Thema in die Öffentlichkeit zu bringen.“ Und Jeannine Michaelsen erklärt: „Was die Arbeit des Deutschen Kinderhospizvereins für Menschen bedeuten kann, lässt sich gar nicht in Worte fassen. Einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass sie diese Arbeit auch weiterhin leisten können, ist mir eine wahnsinnig große Freude.“

Tickets können auf www.stadthalle-koeln.ticket.io gebucht werden.

