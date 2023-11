Protestaktion im Kreis Olpe: Apotheken schließen am Mittwoch

Olpe Die Apotheker kämpfen um ihre Zukunft. Sie klagen über keine Honorarerhöhungen und immer mehr Bürokratie.

Um 14.30 Uhr schloss Dr. Gerd Franke am Mittwoch seine Linden- und Franziskus-Apotheke in Olpe. Der Wunsch, am Protesttag in Westdeutschland teilzunehmen, sei vom Team gekommen, so Franke. „So kann es nicht weitergehen“, betonte Daniela Mika (PTA, rechts).

An drei Punkten macht Franke den Protest fest. Trotz permanent gestiegener Kosten gebe es seit 2013 keine Honorarerhöhung, zudem müsse immer mehr Bürokratie bewältigt werden. Als „Quatsch“ bezeichnet Apotheker Franke die Sparpläne von Bundesgesundheitsminister Lauterbach zur Einführung von Light-Apotheken: „Das sind Billigvarianten. Es würde dazu führen, dass normale Apotheken verdrängt werden. Das ist kein Gejammere. Die Schließung von Apotheken hat sich massiv beschleunigt. In diesem Jahr waren es schon 500.“

