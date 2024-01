Protest Protestzug gegen Rechtsextremismus in Olpe – der Liveticker

Olpe Initiativgruppe „Olpe gegen Rechts" lädt am Sonntagmittag zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus unter dem Motto „Demokratie schützen" ein.

Die Initiativgruppe „Olpe gegen Rechts“ lädt am Sonntagmittag zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus unter dem Motto „Demokratie schützen“ ein. Die Teilnehmer gehen vom Alten Bahnhof durch die Innenstadt zum Kurkölner Platz, wo die Veranstaltung gegen 15 Uhr mit Waffeln und Getränke ihren Ausklang findet. Wir berichten live im Ticker.

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Foto: Jörg Winkel / WP

13.45 Uhr: 15 Minuten vor dem Start des Demonstrationszugs haben sich bereits mehrere hundert Menschen auf dem weitläufigen Gelände des alten Busbahnhofs zusammengefunden. In Begleitung von drei Polizeifahrzeugen werden sie um 14 Uhr losmarschieren. Es sind Menschen aller Altersgruppen quer durch die Bevölkerung, darunter viele Familien.

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Foto: Jörg Winkel / WP

13.55 Uhr: 500 Teilnehmer waren angemeldet. Diese Zahl ist bereits deutlich übertroffen. Um 14 Uhr ist offizieller Start der Veranstaltung. Das Führungsfahrzeug der Polizei fährt mit Blaulicht an die Spitze des Zuges, der sich in wenigen Minuten in Marsch setzen wird.

Große Demo gegen Rechtsextremismus in Olpe: Alle Bilder Große Demo gegen Rechtsextremismus in Olpe: Alle Bilder Großdemo gegen Rechtsextremismus in Olpe am 26. Januar. Foto: Jörg Winkel

14.00 Uhr: Der Zug wird über Martin- und Pannenklöpperstraße in Richtung Kreishaus führen. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Juliane Fuchs informiert über die Auflagen. Foto: Jörg Winkel / WP

14.05 Uhr: Es geht los, der Protestzug setzt sich in Bewegung

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Foto: Jörg Winkel / Olpe

14.15 Uhr: Die Teilnehmer laufen über die Martinstraße in Olpe.

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Foto: Jörg Winkel / WP

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Foto: Jörg Winkel / WP

14.20 Uhr: Die Spitze des Zugs erreicht den Kreisverkehr Pannenklöpperdstraße, während das Ende noch bis zum Kurkölner Platz zurück reicht. Tausende Menschen aus dem gesamten Kreisgebiet laufen mit.

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Foto: Jörg Winkel / WP

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Foto: Jörg Winkel / WP

14.30 Uhr: Die Teilnehmer skandieren Sprüche wie „Olpe ist bunt, nicht braun“ oder „Es gibt kein Recht auf Nazi propaganda“. Vom Kreishaus geht der Zug nun über die Westfälische Straße in Richtung Marktplatz und weiter zum Kölner Platz, wo die Demonstration mit einer Rede zu Ende geht.

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Foto: Jörg Winkel / WP

14.45 Uhr: Laut Mitveranstalter Jan wichterich geht die Polizei von 3000 Teilnehmern aus. Knapp 15 Minuten schneller als geplant trifft der Demonstrationszug auf dem Kurkölner Platz ein. Die Teilnehmer versammeln sich rund um den Geschichtsbrunnen. Linken-Kreistagsabgeordneter Thomas Bock, im Zivilberuf Bäckermeister, backt Waffeln im Akkord. Eine Rede von Juliane Fuchs von „Olpe gegen Rechts“ soll die Veranstaltung beschließen.

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Foto: Jörg Winkel / WP

15.00 Uhr: Teilnehmer singen: „Kornblumenblau ist die Farbe der Ausländerfeinde“. Am Waffelstand wird Geld für die Flüchtlingshilfe der AWO gesammelt.

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Foto: Jörg Winkel / WP

Unter dem Motto "Demokratie schützen" lädt eine Initiativgruppe zum Protestmarsch gegen Rechtsextremismus ein. Foto: Jörg Winkel / WP

