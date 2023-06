Trafo-Schaden in Gipperich: Provinzial zahlt „Zeitwert“

Im kleinen Drolshagener Dorf Gipperich hatte ein Defekt der örtlichen Trafostation der Bigge Energie gravierende Folgen: Schäden an unzähligen Haushaltsgeräten in fast allen Haushalten.

Kreis Olpe/Gipperich. Die Provinzial reguliert den Trafo-Schaden in Gipperich, zahlt aber nur den „Zeitwert“ der defekten Geräte. Warum Ludwig Krämer enttäuscht ist.

Die Provinzial-Haftpflicht-Versicherung des Stromnetzbetreibers Bigge Energie wird den Trafoschaden in Drolshagen-Gipperich tragen - zumindest zum Teil. Das bestätigte die Provinzial dem Gippericher Ludwig Krämer am Donnerstag schriftlich. Auch Bigge Energie-Geschäftsführer Ingo Ehrhardt, der das Schreiben der Provinzial an die betroffenen Gippericher kennt, bestätigte den Inhalt. Ehrhardt legte im Gespräch mit unserer Redaktion Wert darauf, dass die Reaktion der Versicherung nur für den Einzelfall in Gipperich getroffen worden sei und nicht automatisch für alle solche oder ähnliche Schadensfälle gelte. Ehrhardt: „Die genaue Ursache für den Trafoschaden kennen wir nach wie vor nicht. Fest steht, dass der Schaden so gravierend war, dass der Trafo nicht mehr reparabel war und ausgetauscht werden musste.“

Die Provinzial in Münster teilte Krämers bereits geäußerte Rechtsauffassung, dass in diesem Fall das sogenannte Produkthaftungsgesetz greife. Das gelte auch, obwohl die Bigge Energie nach Prüfung der Sachlage, kein Verschulden treffe. Der Trafo sei noch 2021 kontrolliert worden, ein Mangel an dem Gerät sei nicht bekannt gewesen. Verschuldensunabhängig hafte der Netzbetreiber in diesem Fall aber dennoch nach dem bereits erwähnten Produkthaftungsgesetz (Urteil Bundesgerichtshof 2014). Das habe die Prüfung der Provinzial im vorliegenden Fall bestätigt.

Voraussetzung für eine Schadensregulierung sei jetzt, so die Provinzial, dass die geschädigten Gippericher die Rechnungen ihrer beschädigten Elektrogeräte einreichten. Allerdings beinhalte das Produkthaftungsgesetz eine Selbstbeteiligung der Geschädigten in Höhe von 500 Euro. Ersetzt werde auch nur der sogenannte „Zeitwert“ des jeweils defekten Geräte. Der Zeitwert richtet sich in der Regel nach dem Alter des Gerätes.

Das sagt Dirk Rumpff (Provinzial Olpe)

Dirk Rumpff, Provinzial-Geschäftsstellenleiter in Olpe, klärte im Gespräch mit unserer Redaktion auf, dass die 500 Euro Selbstbeteiligung pro geschädigter Partei gelte, nicht etwa für jedes beschädigte Elektrogerät. Heißt im Klartext: Meldet ein geschädigter Haushalt mehrere defekte E-Geräte, zum Beispiel einen Kühlschrank, eine Gefriertruhe, einen E-Herd, eine Kaffeemaschine und so weiter, gelte nur einmal die Selbstbeteiligung von 500 Euro, die von der Gesamtschadenssumme (Zeitwert) abgezogen werde. Dass die Prüfung des Falles Gipperich so lange gedauert habe, so Rumpff, habe daran gelegen, dass die Ursachenforschung nicht ganz einfach gewesen sei.

Krämer enttäuscht

Ludwig Krämer aus Gipperich zog auf Anfrage ein eher enttäuschtes Fazit: „In unserem Fall hat es ältere E-Geräte getroffen. Wenn der Zeitwert zugrundegelegt wird, gehen wir, aber auch andere möglicherweise leer aus.“ Vom heimischen Netzbetreiber hätte er sich eher eine Kulanzregelung erhofft.

