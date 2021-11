Kommunales Prüfung in Olpe: „Dies gelingt in NRW nur wenigen Kommunen“

Olpe. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW stellt der Stadt Olpe ein ausgezeichnetes Zeugnis aus. Großes Lob im interkommunalen Vergleich.

Ein siebenköpfiges Prüfungsteam der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) hat sich in Olpe die Themenbereiche Finanzen, Beteiligungen, Offene Ganztagsschule, Bauaufsicht, Vergabewesen, Verkehrsflächen und Friedhofswesen genau angeschaut. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen wurden von gpa-Projektleiter Heinrich Josef Baltes, gpa-Prüferin Stefanie Ohm und der Stellvertreterin des Präsidenten der gpaNRW Simone Kaspar im Hauptausschuss vorgestellt.

+++ Weitere Nachrichten aus Olpe lesen Sie hier +++

„Die Stadt Olpe hat grundsolide Stadtfinanzen. Damit verfügt sie über eine gute Basis, um die Herausforderungen der Zeit wie die Corona-Pandemie, die Digitalisierung oder den demografischen Wandel erfolgreich bewältigen zu können. Das Erreichte sollte als Ansporn dienen, nicht nachzulassen und Strukturen und Prozesse weiter zu optimieren“, erklärt die Stellvertreterin des Präsidenten der gpaNRW Simone Kaspar.

Basis für schlechte Zeiten

„Die Haushaltssituation der Stadt Olpe stellt sich überaus erfreulich dar. Im Betrachtungszeitraum 2013 – 2020 erwirtschaftet die Stadt stets ausgeglichene Haushalte. Dies gelingt in NRW nur wenigen Kommunen. Gründe hierfür sind eine hohe Steuerkraft in Verbindung mit einer sehr guten konjunkturellen Gesamtlage. Die Folgen dieser Entwicklung sind, dass 1. der städtische Sparstrumpf – die Ausgleichsrücklage – mit weiteren 10,9 Millionen Euro gefüllt werden konnte, 2. auch das Eigenkapital gestärkt werden konnten und 3. die Stadt Olpe zu dem Viertel der Kommunen mit den geringsten Schulden gehört“, analysiert gpa-Projektleiter Heinrich Josef Baltes die Stadtfinanzen.

Die Offene Ganztagsschule (OGS) war ebenfalls ein Prüffeld. Im interkommunalen Vergleich bewegt sich der Fehlbetrag je OGS-Schüler auf durchschnittlichem Niveau. „Die Transferaufwendungen und Elternbeiträge sind niedrig. Über die Einführung einer Einkommensstaffelung sollte nachgedacht werden“, empfiehlt Heinrich Josef Baltes. Daneben sollte ein eigenes Produkt OGS gebildet werden, um alle Kosten und Erträge besser zuordnen zu können.

+++ Lesen Sie hier den Spendenaufruf aus dem Tierheim Olpe: „Der lieblose Knast-Charme muss weg“ +++

Die städtische Bauaufsicht erhält von der gpaNRW sehr gute Noten. „Der hohe Digitalisierungsgrad ist ein besonderes Merkmal des Bauamtes. Die Gesamtlaufzeiten der Bauanträge liegen sowohl im einfachen als auch im normalen Genehmigungsverfahren unter dem Durchschnitt“, hebt gpa-Prüferin Stefanie Ohm anerkennend hervor.

Auch das Vergabewesen war Teil der Prüfung. „Die Organisation ist gut. Ab einem Auftragswerten von 10.000 Euro wird der Vergabeservice des Kreises Siegen-Wittgenstein in Anspruch genommen. Dort wird ein Vergabemanagementsystem eingesetzt. Das Rechnungsprüfungsamt ist in die Vergabeverfahren sehr gut eingebunden“, berichtet Stefanie Ohm und empfiehlt das Nachtragsmanagement zu erweitern und Dienstanweisungen zu aktualisieren.

Weitere Anpassungen in den Blick nehmen

Das Friedhofswesen ist einem enormen kulturellen Wandel ausgesetzt. Die Stadt Olpe hat bereits sehr frühzeitig auf die veränderten Bedürfnisse mit der Einrichtung eines Bestattungswaldes reagiert. „Bisher ist der Kostendeckungsgrad hoch. Dennoch sind weitere Anpassungen rechtzeitig in den Blick zu nehmen. Die Friedhofskultur wird sich weiter wandeln“, so Stefanie Ohm Empfehlenswert sei der Aufbau einer langfristigen Entwicklungsstrategie, die auf einer Datenbasis zu den einzelnen Bestattungsformen basiert. Daneben sollten Pflegestandards für die Grünflächen definiert werden.

Die Erhaltung der Verkehrsflächen stellt viele Kommunen vor große Herausforderungen. „Die Stadt Olpe geht dieses Thema schon seit Jahren sehr aktiv an und investiert entsprechend“, lobt Stefanie Ohm. Tatsächlich wendet die Stadt Olpe 1,19 Euro je qm Verkehrsfläche zur Unterhaltung auf und bewegt sich damit sehr nah am Richtwert von 1,30 Euro. Außerdem verfügt die Bauverwaltung über grundlegende Informationen zu ihren Verkehrsflächen. Eine Straßendatenbank ist vorhanden und wird aktiv genutzt. Auch die vielerorts nicht vorhandene Gesamtstrategie gibt es bei der Stadt Olpe. Zur Optimierung dieses Verwaltungsbereiches empfiehlt die Landesbehörde eine stärkere Verknüpfung des Aufbruchmanagements mit der Straßendatenbank.

„Die Stadt Olpe setzt im Bereich Finanzen und Verwaltungsorganisation landesweit Maßstäbe. Die kerngesunden Stadtfinanzen ermöglichen es, in die kommunale Infrastruktur – Straßen und Gebäude – sowie in den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft zu investieren. Im Ergebnis ergibt das eine leistungsstarke und handlungsfähige Kommune. Halten sie in unsicher werdenden Zeiten Kurs und bewahren sie das Vermögen für kommende Generationen“, resümiert die Stellvertreterin des Präsidenten der gpaNRW Simone Kaspar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe