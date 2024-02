Prunksitzung in Halberbracht: Das ist das neue Dreigestirn

Halberbracht Das große Geheimnis ist gelüftet. Das neue Dreigestirn der Halberbrachter Carnevals-Company feiert ausgelassen in der Schützenhalle.

Bei bester Stimmung wurde am Samstagabend bei der Prunksitzung der Halberbrachter Carnevals-Company in der Halberbrachter Schützenhalle das große Geheimnis gelüftet. Die Proklamation des neuen Dreigestirns stand auf dem Programm.

„Jeck in den Weltraum“ war das Motto für die Feierwütigen in der prall gefüllten Schützenhalle in Lennestadt-Halberbracht. Das neue Dreigestirn in dieser Session wurde proklamiert. Zum Trio gehören Prinz Maik I. (Schöllmann). Er ist 30 Jahre alt und aktueller Schützenkönig sowie Offizier im Schützenverein. Neben seiner Vorstandsmitgliedschaft im HCC tanzt er noch bei den Bergmiezen.

Bei der großen Prunksitzung der Halberbrachter Carnevals-Company feierten die Karnevalisten unter dem Motto „Jeck in den Weltraum“ in der prall gefüllten Schützenhalle in Lennestadt-Halberbracht. Foto: Kai Osthoff / Olpe

An seiner Seite regiert Bauer Niklas (Guntermann). Der 25-Jährige fährt in seiner Freizeit gerne Motorrad. Niklas ist zudem aktueller Königsoffizier im Schützenverein. Komplettiert wird das Dreigestirn in Halberbracht mit Jungfrau „Maria Kron“. Besser gesagt, mit Jannik Rath. Auch er ist 25 Jahre. Jannik Rath ist Schützenkönig von Oedingerberg.

Auftritte gab es unter anderem von der Prinzengarde, den Bergmiezen und den Roten Funken Attendorn. Durch das Programm führten der Präsident Mario Pagliarani sowie Kai Thorsten.

