Prunksitzung Rönkhausen: Nicolai Clemens ist der neue Prinz

Bunt kostümiert freiern die Jecken in Rönkhausen am Sonntag ihren neuen Prinzen Nicolai Clemens.

Rönkhausen Der 31-Jährige ist ein Karnevals-Urgestein, Berufsschullehrer am Berufskolleg des Kreises Olpe und seit 22 Jahren aktiv im Karneval.

Nicolai Clemens ist der neue Prinz in Rönkhausen. Der 31-Jährige wurde am Sonntag in der großen Prunksitzung proklamiert. Der Berufsschullehrer am Berufskolleg des Kreises Olpe ist schon seit 22 Jahren im Karneval aktiv.

Traditionell startet er in der Mini-Prinzengarde, bevor er in die große Prinzengarde wechselte. Seit 2019 ist er im Elferrat aktiv und seine Schwester Vanessa ist seit vielen Jahren Tänzerin der Funkengarde. Sein Onkel Christian Hanses war genau vor zehn Jahren Prinz in Rönkhausen. In seiner Freizeit spielt die Tollität Fußball bei der ersten Mannschaft des TV Rönkhausen und ist im Kegelclub „SonNenBrand“ und damit der dritte Prinz aus diesen Reihen.

