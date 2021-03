Mountainbiker im Wald bei Olpe sollten aufpassen: Ein Unbekannter hat spitze Schrauben in Wurzeln gedreht.

Polizei Radfahrer in Olpe gefährdet: Schrauben stecken in Wurzeln

Olpe. Vor einer Falle für Mountainbiker im Wald bei Olpe warnt die Polizei. Ein Unbekannter hat abgeschnittene Schrauben in mehrere Wurzeln gedreht.

Mountainbike-Fahrern auf einer privat angelegten Strecke oberhalb der B 54 zwischen Stachelau und Altenkleusheim ist eine Fall gestellt worden, berichtet die Polizei Olpe: Ein Unbekannter drehte Schrauben in mehrere Wurzeln und schnitt die Köpfe ab. Am Donnerstag hatten sich zwei Mountainbike-Fahrer dadurch die Reifen beschädigt, am Freitag meldete ein Zeuge die Gefährdung der Polizei.

Der Zeuge sowie die Geschädigten, die offiziell keine Anzeige erstatten wollten, entfernten die Schrauben, so dass in diesem Bereich keine Gefahrenstelle mehr besteht. Bislang sind der Polizei keine weiteren Geschädigten sowie Gefahrenstellen bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.