Räuberischer Diebstahl aus Supermarkt: Mann flüchtet im BMW

Wenden. Ein Mann hat aus einem Supermarkt in Wenden Getränke gestohlen. Danach flüchtet er mit einem BMW. Hier finden Sie die Täterbeschreibung.

In einem Supermarkt in der Straße „Peter-Dassis-Ring“ hat sich am Mittwoch (23. August) gegen 20:30 Uhr ein Diebstahl ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand nahm ein unbekannter Mann mehrere Getränkeflaschen aus einem Regal, steckte diese in seinen Rucksack und verließ anschließend den Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Als ein Mitarbeiter den Mann ansprach und den Inhalt des Rucksacks kontrollieren wollte, kam es zur Rangelei zwischen den beiden. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem schwarzen BMW-Kombi mit Olper Kennzeichen.

Zeugen beschrieben den Täter folgendermaßen:

Alter: 17 bis 18 Jahre alt

17 bis 18 Jahre alt Größe: 175 bis 180 cm groß

175 bis 180 cm groß Aussehen: südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur

südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur Bekleidung: schwarze Kappe, rotes Trikot des Vereins „PSG“ mit „Mbappe“-Aufdruck, schwarzer Rucksack

Hinwiese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

