Raiffeisen Sauer-Siegerland: Neue Kunden durch Corona

Kreis Olpe. Das zurückliegende Geschäftsjahr der Raiffeisen Sauer-Siegerland war durch Corona und eine angespannte Lage in Land- und Forstwirtschaft geprägt.

Die gute Nachricht zuerst: „Ihre Genossenschaft konnte sowohl 2019 als auch 2020 wieder gute Ergebnisse erzielen.“ Das konnten der Aufsichtsratsvorsitzende Georg Geuecke und Geschäftsführer Josef Hesse jetzt während der Mitgliederversammlung der Raiffeisen Sauer-Siegerland eG in der Stadthalle Attendorn verkünden.

Dennoch blieben die Auswirkungen der Pandemie und die angespannte Lage in der Land- und Forstwirtschaft nicht ohne Folgen auf die Geschäftstätigkeit der Genossenschaft in den vergangenen zwei Jahren. Das beleuchtete Josef Hesse in seinem Lagebericht. „Die Sommer 2019 und 2020 waren europaweit von extremer Trockenheit geprägt. Mit den Folgen hatten die landwirtschaftlichen Betriebe zu kämpfen. Die Grundfuttervorräte reduzierten sich wegen des fehlenden Regens stark. Die Milchpreisentwicklung blieb auf einem viel zu niedrigen Niveau. Die Schlachtschweinepreise fielen 2020 aufgrund der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest und der Corona-Pandemie um fast Hälfte. Durch den Borkenkäferbefall der Wälder in unserer Region mussten zudem ganze Fichtenbestände abgeholzt werden. Der Preisverfall für Rohholz war enorm. Viele Forstbetriebe haben große Holzvorräte verloren“, sagte Hesse.

Eine große Herausforderung

Die Raiffeisen-Märkte haben in der Corona-Zeit die wichtige Aufgabe eines Nahversorgers übernommen. „Unsere Märkte waren systemrelevant und blieben geöffnet“, machte Hesse deutlich. „Für die Mitarbeiter im Einzelhandel war das eine harte Arbeit. Wir haben viele neue Kunden gewonnen, die bislang gar nicht wussten, wie breit wir aufgestellt sind.“ Insgesamt, so Hesse, sei es unter Coronabedingungen eine große Herausforderung gewesen, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten.

„Trotz aller Schwierigkeiten konnte Ihre Genossenschaft in 2019 und 2020 ein positives Ergebnis erwirtschaften“, sagte Hesse. „Wir bleiben stabil in schwankenden Märkten.“ Ein Blick in die Bilanzen zeigt, dass die Genossenschaft gut aufgestellt und aus der Region nicht wegzudenken ist. „Mit dem Energiegeschäft und dem Einzelhandel übernimmt unsere Genossenschaft an den einzelnen Standorten eine wichtige Nahversorgerfunktion“, unterstrich der Geschäftsführer.

Deutlich in den Zahlen abzulesen ist der 2020 auffällige Mengen- und Preisrückgang im Brenn- und Kraftstoffbereich.

Dennoch bleibt das Energiegeschäft Hauptumsatzträger der Genossenschaft. Gestiegen sind die Umsätze im Einzelhandelsgeschäft und im landwirtschaftlichen Warengeschäft. „Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir wieder ein positives Ergebnis mit Umsatzsteigerungen in vielen Bereichen“, sagte Josef Hesse.

Neuer Standort

Deutlichen Anteil daran habe der neue Standort in Lennestadt-Neukamp. „Unser Dank gilt allen Mitarbeitern, die sich jeden Tag aufs Neue den Kundenanforderungen stellen“, sagte Josef Hesse und bedankte sich stellvertretend bei den Zweigstellenleitern.

Mit einer Dividende von 12 Prozent für jedes Geschäftsjahr profitieren die Mitglieder vom Erfolg der Genossenschaft. Zufrieden zeigten sich die Teilnehmer der Generalversammlung mit der Entwicklung ihrer Genossenschaft und erteilten Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig Entlastung. Einig waren sich die Mitglieder auch bei den anstehenden Wahlen. Mit dem Votum der Mitglieder verlängerten Martin Luke und Friedrich Moll (beide Vorstand) sowie Bernd Panthel, Stefan Alterauge, Matthias Buch und Rainer Hahn ihre Amtszeit.

Nach vielen Jahren erfolgreicher ehrenamtlicher Arbeit für die Genossenschaft schieden vier „Urgesteine“ aus den Leitungsgremien aus. Georg Geuecke und Josef Hesse bedankten sich im Namen aller Mitglieder bei Berthold Feldmann (seit 1993 ehrenamtlich tätig), Johannes Schröder (seit 1986), Georg Schmitt-Degenhardt (seit 1997) und Bernward Hesse (seit 1991).

Wie groß der Zusammenhalt in der Genossenschaft ist, zeigt eine ganz besondere Aktion: Ein Zeichen der Solidarität setzte die Raiffeisen Sauer-Siegerland nach der Flutkatastrophe im Juli. Die Mitarbeiter spendeten auf freiwilliger Basis Urlaubstage für die Menschen Ahrtal. Ein Betrag von rund 20.000 Euro kam dadurch zusammen. Raiffeisen Sauer-Siegerland eG verdoppelte den Betrag, so dass 40.000 Euro für die Fluthilfe gespendet werden konnten.

