Randalierer in Olpe – Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Olpe. Ein Unbekannter hat in Olpe eine Außenfront eines Gebäudes beschädigt, indem er unter anderem die Rollläden eindrückte.

Zu einem Einsatz in der Franziskanerstraße in Olpe sind am Dienstag (8. August) gegen 14:40 Uhr Polizeibeamte gerufen worden. Nach Zeugenangaben beschädigte ein Unbekannter eine Außenfront eines Gebäudes, indem er unter anderem die Rollläden eindrückte. Bei Eintreffen der Beamte zeigte sich der Beschuldigte unkooperativ. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige. An dem Objekt entstand Sachschaden im mindestens dreistelligen Eurobereich.

