Rathaus Olpe: Sieger des Wettbewerbs stehen fest

Die Preisträger des Architektenwettbewerbs für das Olper Bürgerhaus stehen fest: Darüber informierte die Stadt Olpe am Donnerstag Nachmittag in einer Pressemitteilung einen Tag nach der Tagung des Preisgerichts.

Eines vorweg: Nach Recherchen dieser Redaktion können die heimathistorisch engagierten Olper aufatmen: Das alte Bahnhofsgebäude bleibt offenbar erhalten, es ist in den Siegerentwurf integriert. Zur Erinnerung: Der Erhalt des Bahnhofes wurde im Wettbewerb nicht zwingend gefordert, die teilnehmenden Architekturbüros konnten auch einen Entwurf ohne den Bahnhof einreichen.

Preisträger noch geheim

Aus vergaberechtlichen Gründen werden die Namen der Preisträger und weitere Details zum Verlauf der Preisgerichtssitzung bei der Eröffnung der Ausstellung aller Wettbewerbsbeiträge am Donnerstag, 8. Oktober, in der Stadthalle in Olpe bekanntgegeben. Zu dieser Veranstaltung sind alle Wettbewerbsteilnehmer und Preisgerichtsmitglieder eingeladen. Zusätzlich werden die Preisträger an diesem Tag auf der städtischen Internetseite www.neueweichen.de veröffentlicht. Die Öffentlichkeit erhält ab Samstag, 10. Oktober, Gelegenheit, sich über die ausgestellten Beiträge und die prämierten Arbeiten zu informieren. Die Ausstellung ist zwischen dem 10. und 23. Oktober geöffnet: montags bis freitags 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 16 Uhr.

60.000 Euro für Gewinner

Während der über neunstündigen Marathonsitzung empfahl das Preisgericht, die besten Arbeiten wie folgt zu prämieren:

Realisierungswettbewerb „Neubau Bürgerhaus“ (Rathaus mit Museum): 1. Preisträger 60.000 Euro, 2. Preisträger 50.000 Euro, 3. Preisträger 43.000 Euro.

Im Ideenwettbewerb „Vernetzung Bürgerhaus – Bigge – Innenstadt“ werden folgende Preise vergeben:

1. Preisträger 3.750 Euro, 2. Preisträger 2.750 Euro, 3. Preisträger 2.000 Euro.

19 haben mitgestimmt

Über die Preisgerichts-Sitzung teilt die Stadt unter anderem mit: „Über die Festsetzung der Preise und Anerkennungen wurden durch die 19 stimmberechtigten Mitglieder des Preisgerichtes einstimmige bzw. deutlich mehrheitliche Beschlüsse gefasst. Darüber hinaus hat das Preisgericht auf einstimmigen Beschluss die Empfehlung an die Stadtverordnetenversammlung ausgesprochen, die Verfasser der mit dem 1. Preis ausgezeichneten Arbeit für den Realisierungswettbewerb „Neubau Bürgerhaus (Rathaus mit Museum)“ mit der weiteren Bearbeitung zu beauftragen. Über die Empfehlungen des Preisgerichtes wird die Stadtverordnetenversammlung in einer Sondersitzung am Mittwoch, 28. Oktober, abschließend beraten. Sollte sie sich der Empfehlung anschließen, werden entsprechende Verhandlungen mit dem 1. Preisträger folgen.“

Insgesamt waren 21 Arbeiten beim Büro Drees & Huesmann (DHP) in Bielefeld eingegangen, welches den Wettbewerb im Auftrag der Kreisstadt Olpe fachlich begleitet.