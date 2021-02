Raubüberfall auf Tankstelle in Olpe – Polizei sucht Zeugen

Olpe. Ein Mann versucht am Samstagabend vergeblich, an das Bargeld einer Tankstelle in der Bruchstraße in Olpe zu kommen. So wird er beschrieben:

Raubüberfall auf eine Tankstelle in Olpe: Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Bruchstraße. Mit einem Messer in der Hand forderte er von einer Verkäuferin, Bargeld und Zigaretten herauszugeben.

Doch die Frau weigerte sich. Schließlich schubste der Täter die Verkäuferin auf den Boden und versuchte anschließend vergeblich die Kasse zu öffnen. Weil das misslang, nahm er „nur“ einige Schachteln Zigaretten der Marke „Marlboro“ aus dem Regal und steckte diese in eine mitgeführte, schwarze Stofftasche. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Ein sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Beschreibung des Täters: Männlich, südländische Erscheinung, er sprach gebrochen deutsch, ca. 170 cm groß, auffällige Augenbrauen, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Adidas-Hose mit Streifen, schwarze Nike-Schuhe mit weißem Logo. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Tel. 02761 / 9269-0 zu melden.