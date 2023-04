Auszeichnung Realschüler erreichen besonderes Zertifikat in Französisch

Attendorn. In diesem Jahren haben elf Schülerinnen und Schüler der Attendorner Realschule erfolgreich die DELF-Prüfungen abgelegt.

Die DELF-AG ist fester Bestandteil des AG-Programms der St.-Ursula-Realschule in Attendorn und gibt Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, in Französisch ein international anerkanntes Zertifikat zu erreichen. In diesem Jahren haben elf Schülerinnen und Schüler der Attendorner Realschule erfolgreich die DELF-Prüfung A1 bzw. A2 abgelegt.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler. Sie haben nicht nur ihre Sprachkenntnisse verbessert, sondern auch wichtige Fähigkeiten wie Engagement, Durchhaltevermögen und Disziplin erworben“, freute sich Französisch-Lehrerin Magdalene Ahlbäumer über die Abschlüsse: „Sie haben gezeigt, dass sie bereit sind, über das hinaus zu gehen, was im Unterricht verlangt wird, um ihre Ziele zu erreichen.“

Jetzt geht natürlich daran, die Französischkenntnisse in Zukunft zu nutzen und zu vertiefen.

DELF steht für „Diplôme d’Etudes en Langue Française“ und das dazugehörige Zertifikat wird direkt vom französischen Bildungsministerium ausgestellt. Dabei werden die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Leseverständnis, Schreiben, Hörverständnis und Sprechen bewertet. Die Stufen A1 und A2 sind für Anfänger und bieten einen grundlegenden Einblick in die französische Sprache und Kultur.

