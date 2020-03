Attendorn. Das Ehepaar hat den Betrieb seines Restaurants in Attendorn schon eingestellt. Wegen der Coronakrise konnten es sich nicht richtig verabschieden.

Fast 25 Jahre sorgten Ivan und Marija Milos als Wirte-Ehepaar des Restaurants „Dubrovnik“ im Kolpinghaus mit ihren kroatischen und internationalen Gerichten für Gaumenfreuden bei ihren Gästen. Doch am Dienstag, 31. März, ist die Ära vorbei. Die Wirtsleute verlassen die „Kommandobrücke“ mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Ehepaar übernahm 1995 die Gaststätte in Attendorn

Beide sind gebürtig aus der Nähe der kroatischen Stadt Split. Ivan Milos schlug dort den Beruf des Schlossers ein und seine spätere Frau Marija ist eine gelernte Köchin. Sie wanderten aus, um sich in Deutschland eine neue Existenz aufzubauen. Am 29. September 1995 übernahmen sie das Kolpinghaus. Ivan wurde hier der Mann hinter der Theke und Kellner in einer Person, seine Frau sorgte für geschmackvolle Gerichte.

Ivan Milos gibt rückblickend zu, dass ihm die Mentalität der Sauerländer am Anfang Schwierigkeiten bereitete. Aber das legte sich schnell und Gefallen fanden die Eheleute an den für sie neuen Traditionen Schützenfest, Karneval und Osterbrauchtum. Für Hochzeits- und Geburtstagsfeiern, für Jubiläen und Versammlungen konnten sie auf einen Saal mit 80 Plätzen zurück greifen, der auch für die Chorprobe des MGV „Sauerlandia“ und des „Josefschores“ genutzt wurde. Als der Nachwuchs, die drei Söhne Tomislav, Antonio und Andrej helfen konnten, waren sie wie selbstverständlich mit im Team ihrer Eltern.

Gastwirte können sich wegen der Coronakrise nicht verabschieden

Im Gespräch mit unserer Redaktion sagen die Wirtsleute, dass sie vielen zu danken haben. An erster Stelle dem Kolpinghaus e.V. und den Stammgästen, die Woche für Woche einkehrten. Familie Milos zählt weiter auf: „Unsere Nachbarn, die Chöre, die Vereine, die örtlichen Zulieferer, die helfenden Hände in Notsituationen und die Mitarbeiter.“

Die aktuelle Situation hat Familie Milos einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Betrieb wurde bereits stillgelegt, eine abschließende Feier ist nicht möglich. Familie Milos wohnt auch zukünftig in Attendorn. Ein Nachfolger für das Restaurant steht noch nicht fest.