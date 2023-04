Rhode: Neuer Dirigent feierte Konzert-Premiere

Rhode. Erstmals stand Martin Theile als Dirigent beim Jahreskonzert vor dem Musikverein. Er hat dem Orchester bereits seinen Stempel aufgedrückt.

Mit dem Thema „Licht und Schatten“ gestaltete der Musikverein Rhode jetzt sein Jahreskonzert in der Schützenhalle in Rhode. Unter der erstmaligen Leitung von Dirigent Martin Theile präsentierte das Rhoder Orchester die Gegensätze von Licht und Schatten, Gut und Böse, Schnell und Langsam als auch Laut und Leise. Martin Theile hat in seinem ersten Jahr dem Orchester erkennbar einen hörbaren Stempel aufgedrückt. Als eindrucksvoller Einstieg diente das Werk „Undercover of night – Into the light of day“ von Stephen Melillo, welches unterschiedliche Harmonien, vielfältige Metren mit lyrischen, triumphalen und dramatischen Melodien kombiniert. Die „First Suite in Es-Dur“ von Gustav Holst wurde durch erklärende Klangbeispiele von Orchester und Moderator Fabian Göddecke dem Publikum zunächst in ihrer Entstehung und Bedeutung für die Entwicklung moderner Blasorchester nahegebracht, bevor das Gesamtwerk dann in seiner ganzen Vielfalt intoniert wurde.

Mit „The Island of Light” von Alberto Pina erzählte der Musikverein die musikalisch imposant gestaltete Legende der Cova d´en Xoroi, einer Höhle auf Menorca, in der sich Liebesgeschichte und Drama gleichermaßen abgespielt haben mögen. Die Gestaltung des Konzertprogramms mit einem Schwerpunkt auf der Musikvermittlung wurde vom Landesmusikrat NRW und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.

Die Vorsitzenden, Stefanie Grebe und Ludger Wolfschläger, freuten sich ganz besonders über die Ergebnisse der intensiven Nachwuchsarbeit im Verein. Daher wurden sieben Nachwuchsmusikerinnen und -musiker zu ihrem ersten Konzert besonders begrüßt: Christina Ledig, Franziskus Vogt, Levent Koc, Tristan Spies, Luca Weilert, Sophie Feldmann sowie Jonte Hausschild.

Mitreißendes Gesangsduett

Modern, unterhaltsam, solistisch und mit bekannten Melodien war der zweite Konzertteil geprägt. Sonnig-karibische Klänge brachten die Solisten Franziskus Vogt und Dominik Feldmann mit „Turquoise Daydreams“ mit ihrem Marimbaphon in die Schützenhalle. Der Titel „You raise me up“ in einem Arrangement für Solo-Tenorhorn wurde von Fabian Göddecke präsentiert, bevor der Disney-Doppelpack mit Filmmusiken aus „Tarzan“ und „Aladdin“ das Programm mit einem mitreißenden Gesangsduett von Dominik Stückemann und Birgit Heintze abrundete.

Das nächste Großereignis des Musikvereins steht am 22. April mit dem Partyabend „Taktlos total“ in den Startlöchern und findet ebenfalls in der Rhoder Schützenhalle statt. Die Coverband „Taktlos“ des Musikvereins rockt dann mit Party- und Tanzstimmung die Halle und präsentiert mit neuer Gesangsbesetzung das umfangreiche Repertoire der Band. Auch hier läuft bereits der Vorverkauf bei allen Aktiven des Vereins und der Bäckerei Sangermann in Rhode.

