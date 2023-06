Rhode: Neuer Jungschützenkönig heißt Bastian Döppeler

Neuer Jungschützenkönig in Rhode wurde am Freitag Abend Bastian Döppeler (18). Zu seiner Königin erwählte er Hanna Kramarz.

Rhode. Der 18-Jährige setzte sich beim Jungschützen-Vogelschießen in Rhode gegen vier Mitbewerber durch. Zu seiner Königin machte er Hanna Kramarz.

Neuer Jungschützenkönig in Rhode wurde am Freitag Abend Bastian Döppeler (18). Mit dem 166. Schuss traf er ins Schwarze. Der neue Jungkönig absolviert eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker, in seiner Freizeit widmet er sich seinen Hobbys, der Jagd und dem Schützenverein, in dem er Offizier ist. Bastian ist, was die Begeisterung fürs Schützenwesen, familiär vorbelastet. Er ist der Sohn des Vereinsvorsitzenden und Majors Klaus Döppeler.

Zu seiner Königin erwählte er Hanna Kramarz. Die 21-Jährige macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau.

Mitbewerber um die Königswürde waren Manuel Dähne, Silas Middel, Maikel Kramm und Lennart Jäger.

