Rhode: Unbekannte beschmieren Grundschule mit Graffiti

Rhode. Zahlreiche Graffiti-Schriftzüge wurden an der Grundschule Rhode und an der Sporthalle geschmiert. Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Freitagabend, 2. April bis Samstagmorgen, 3. April, wurden mehrere Sachbeschädigungen in Olpe-Rhode durch Graffiti begangen. Sowohl an der Fassade als auch an Fenstern der Grundschule Rhode und an der angrenzenden Sporthalle wurden durch Unbekannte zahlreiche Graffiti-Schriftzüge aufgebracht. Auch ein Absperrpoller und eine Hinweistafel für Löschwasser wurden besprüht.

Mit schwarzer Sprühfarbe

Die Graffitis wurden augenscheinlich mit schwarzer Sprühfarbe angebracht. Weiterhin wurde ein unterhalb der Grundschule befindliches Wartehaus der dortigen Haltestelle ebenso mit Sprühfarbe beschädigt. Auf einer Parkfläche oberhalb der Schule wurde ein grauer VW Polo an der linken Seite mit einem schwarzen Schriftzug versehen. Darüber hinaus wurden an zwei Verteilerkästen der Telekom Graffitis angebracht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.