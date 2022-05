Riesenerfolg: SauerSiegerland wird Leader-Region

Lennestadt/Kirchhundem. Lennestadt, Kirchhundem und Hilchenbach sind am Ziel. Die drei Kommunen werden gemeinsame Leader-Region SauerSiegerland. Jetzt winken Millionen.

Lennestadt, Kirchhundem und Hilchenbach sind am Ziel. Die drei Kommunen werden Leader-Region. Am Freitagmittag kam die ersehnte Nachricht aus Düsseldorf. Das NRW-Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz teilte mit, dass die „Region SauerSiegerland. Aus Woll und Woa wird Wir“ als Leader-Region für die kommende EU-Förderperiode empfohlen wurde. Damit winken den drei Kommunen für diverse Förderprojekte in den Jahren 2023 bis 2027 2,3 Millionen Euro an Fördermitteln.

Nach einer aufwendigen Planungsphase mit mehreren Workshops hatten die drei Kommunen zusammen mit einem Planungsbüro eine gemeinsame Regionale Entwicklungsstrategie erarbeitet. Dass hier drei Kommunen aus zwei verschiedenen Landkreisen stammen, wurde von vielen als Bonus eingeordnet.

Jedenfalls hat das Strategiepapier gezogen, der perfekte Start ins Wochenende für die Drillinge in einem Boot ist nun perfekt. Nun geht es darum, die „regionalen Entwicklungsziele im ländlichen Raum mit gebündelten Kräften weiter zu erschließen. Fachkräftesicherung, Stärkung des Ehrenamtes und des sozialen Gemeinschaftslebens, eine klimagerechte Entwicklung in unseren Orten sowie die Frage der Sicherung von Standortqualitäten für Wohnen, Versorgung und Arbeit gehören zu den wichtigen Zukunftsthemen, um unsere Region insgesamt nachhaltig voranzubringen“. Dies hatten die drei Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (Stadt Hilchenbach), Tobias Puspas (Stadt Lennestadt) und Björn Jarosz (Gemeinde Kirchhundem) im letzten Jahr als Ziele formuliert. Unter diesem Anspruch müssen nun gemeinsam mit der Bürgerschaft adäquate Projekte entwickelt werden. Die Arbeit kann nun beginnen. (Wir berichten noch.)

