Blaulicht Riesenglück: Unfallauto bleibt an Brückenkante hängen

Finnentrop. Riesenglück hatten die Insassen eines Pkw in Finnentrop. Das Auto drohte nach einem Unfall auf einer Brücke in die Bigge abzustürzen.

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7 bei Finnentrop-Heggen leicht verletzt worden. Passiert war der Unfall gegen 21.36 Uhr, wie die zuständige Polizei vor Ort erklärte. Nach deren Angaben war der 24-jährige Fahrer eines Skoda Fabia aus Richtung Dünschede gekommen und in Richtung Heggen unterwegs. Anfangs einer Linkskurve verlor er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dort prallte der Skoda gegen einen höhergestellten Bordstein und wurde dort aufgeladen. Auf dem dortigen Bürgersteig drehte sich der Wagen und prallte gegen ein Brückengeländer. Dieses wurde aus der Verankerung gerissen und fiel rund 15 Meter in den darunterliegenden Biggefluss.

Der Wagen kam gerade noch an der Absturzkante zum Stehen. Der Fahrer sowie zwei weitere Männer im Alter von 26 und 48 Jahren konnten das Fahrzeug verlassen. Zwei wurden im weiteren Verlauf mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Die Kreisstraße blieb für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Wegen der Gefahr an der offenen Brückenkante fuhren Mitarbeiter des Kreisbauhofs noch am späten Abend zur Unfallstelle, um den Gefahrenpunkt zu sichern. Die Feuerwehreinheit Heggen kümmerte sich um auflaufende Betriebsstoffe, sicherte die Unfallstelle ab und stellte vor Ort den Brandschutz sicher.

