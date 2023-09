Riesiges Kreisschützenfest im Kreis Olpe – Das Programm

Kreis Olpe/Lenhausen. Es ist das Schützenfest der Superlative: Das Kreisschützenfest lockt Ende September nach Lenhausen. Hier finden Sie das Programm im Überblick.

Im 100-jährigen Jubiläumsjahr des KreisschützenbundsOlpe e.V. blicken wir voller Vorfreude auf den 22. bis 24. September. Am bevorstehenden Wochenende findet das 14. Kreisschützenfest des Kreisschützenbund Olpe e.V. in Lenhausen statt - ein Schützenfest der Superlative. Insbesondere zum Festzug am Sonntag werden etwa 5.000 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 72 angeschlossenen Mitgliedsvereine, befreundeter weiterer Vereine und Verbände sowie der beteiligten Musikvereine erwartet.

Das Kreisschützenfest in Lenhausen findet statt am 22., 23. und 24. September.

findet statt am 22., 23. und 24. September. Das Programm, an dem André Zepke (1. Vorsitzender) und Jörg Sieler (Geschäftsführer) maßgeblich beteiligt waren, verspricht viel Abwechslung und einige Höhepunkte.

(1. Vorsitzender) und (Geschäftsführer) maßgeblich beteiligt waren, verspricht viel Abwechslung und einige Höhepunkte. In diesem Jahr feiert der Kreisschützenbund Olpe sein 100-jähriges Bestehen. Damit dürfe auch das Kreisschützenfest ein ganz besonderes werden.

Ein wahrhaft beeindruckendes Ereignis, das die Region Olpe und insbesondere die Gemeinde Finnentrop mit dem Ortsteil Lenhausen in den Fokus stellt. Aktuell laufen dort auf Hochtouren die letzten Vorbereitungen und man fiebert auf das bevorstehende Großevent hin. Das Kreisschützenfest, welches bereits zum 14. Mal die Menschen aus nah und fern zusammenführt, bietet eine großartige Mischung aus Tradition, Kameradschaft und Unterhaltung.

Am Freitagabend eröffnen die amtierenden Jungschützenkönige der Mitgliedsvereine das Fest an der mobilen Vogelstange. Die feierliche Atmosphäre in den festlich geschmückten Festzelten bietet den Jungschützen und allen Feierwilligen einen tollen Raum für die abendliche „Party auf der Vogelwiese“.

Am Samstag findet das Vogelschießen um die Würde des Kreisschützenkönigs statt. Der Tag endet mit einem großen Zapfenstreich und der anschließenden Festzeltparty.

Der Sonntag beginnt mit der Totenehrung am Ehrenmal und dem feierlichen Festhochamt in der Pfarrkirche. Anschließend findet der große Festzug mit etwa 5.000 Teilnehmern durch den gesamten Ort Lenhausen statt.

Der Kreisschützenbund Olpe e.V. zeigte sich begeistert angesichts der gemeldeten Teilnehmerzahlen. Kreisoberst Markus Bröcher: „Wir sind stolz darauf, dass das Kreisschützenfest erneut so viele Menschen aus der Region zusammenbringen wird. Es ist ein Fest, das die Tradition unserer Schützenvereine ehrt und gleichzeitig eine Gelegenheit bietet, Gemeinschaft und Freundschaft zu pflegen. Es zeigt die Verbundenheit und den Stolz auf die regionale Tradition und Kultur.“

Großes Kreisschützenfest im Kreis Olpe - Das Programm

Freitag, 22. September

16.15 Uhr Empfang der Kreismajestäten, des Kreisvorstands, der Ehrengäste und der Gastvereine

17.00 Uhr Begrüßung und Ansprache

17.30 Uhr Vogelschießen um die Würde des Kreisjungschützenkönigs

Anschließend: Proklamation des neuen Kreisjungschützenkönigs, Musik und Unterhaltung durch den Musikzug Bamenohl

20.30 Uhr Jungschützenparty „Party auf der Vogelwiese“

Samstag, 23. September

13.30 Uhr Empfang der Kreismajestäten, des Kreisvorstands, der Ehrengäste und der Gastvereine

14.15 Uhr Begrüßung und Ansprachen

15.00 Uhr Vogelschießen um die Würde des Kreisschützenkönigs

Anschließend: - Proklamation des neuen Kreisschützenkönigs

18.00 Uhr Musik und Unterhaltung durch den Musikzug Bamenohl

20.00 Uhr Großer Zapfenstreich

21.00 Uhr Festzeltparty

Sonntag, 24. September

9.00 Uhr Totenehrung am Ehrenmal

10.00 Uhr Feierliches Festhochamt in der St.-Anna-Pfarrkirche Lenhausen

12.30 Uhr Empfang der Ehrengäste im Schlosshof, Eintreffen der Gastvereine auf dem Lehmberg

13.15 Uhr Abmarsch der neuen Kreismajestäten, des Kreisvorstands, der Ehrengäste und der

Fahnen im Schlosshof

13.30 Uhr Festzug

