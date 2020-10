Corona-Risikogebiet: Was auf Bürger im Kreis Olpe zukommt

Seit Mittwochmorgen gilt nun auch der Kreis Olpe als Risikogebiet. Der so genannte Inzidenzwert für sieben Tage stieg erstmals über den Schwellenwert von 50, das Robert-Koch-Institut (RKI) wies am Mittwoch eine Inzidenz von 53,7 aus. Die Folge: Der Kreis Olpe verhängt auf Grundlage der neuen Landesvorgaben auch neue Einschränkungen. Die Allgemeinverfügung vom Dienstag ist somit einen Tag später schon wieder überholt.

Konkret heißt das für die Menschen in den sieben Städten und Gemeinden des Kreises folgendes: In der Öffentlichkeit dürfen ab sofort nur noch fünf Menschen zusammen stehen. Am Dienstag galt noch eine Gruppengröße von zehn Personen.

Sperrstunde für Gastronomie

Es besteht eine Maskenpflicht bei größeren Events wie beispielsweise bei einem Amateur-Fußballspiel. Und, so versteht es zumindest Michael Färber, Fachbereichsleiter für Jugend, Gesundheit und Soziales beim Kreis, ab sofort auch für Gottesdienste, die in der „alten“ Verfügung des Landes noch ausgenommen waren von der Mund-Nase-Bedeckung (wir berichteten). „Es gab zu diesem Punkt am Dienstagabend eine ergänzende Klarstellung des Landes, in der steht, dass diese Regelung für alle Arten von Veranstaltungen gilt“, erklärt Färber im Gespräch mit dieser Redaktion. Also auch für Gottesdienste.

Es tritt ab sofort für die Gastronomiebetriebe eine Sperrstunde ein, die von 23 Uhr bis zum frühen Morgen gilt. Gleichzeitig ist der Ausschank von alkoholischen Getränken untersagt. Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen in der Öffentlichkeit sowie mit mehr als 250 in geschlossenen Räumen werden untersagt. Die zulässige Teilnehmerzahl von Veranstaltung wird auf 20 Prozent der möglichen Auslastung reduziert. Heißt: Wo in einem größeren Saal hundert Leute Platz fänden, dürfen sich nur maximal 20 Personen aufhalten.

Was geschieht mit dem Urlaub?

Eine spannende Frage, auf die auch Michael Färber noch keine konkrete Antwort hat: Müssen etwa Familien aus dem Kreis, die in den Herbstferien an der Ost- oder Nordsee ein paar Tage entspannen wollten, nun doch zuhause bleiben. Stichwort Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten. „Brauchen diese Menschen jetzt einen negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist? Wo können sich die Menschen auf die Schnelle testen lassen? Gerade vor dem Hintergrund, dass es Kapazitätsengpässe bei den Hausärzten gibt. Reicht überhaupt die Zeit vor der Abreise in den Urlaub noch aus?“ Antworten auf diese Fragen erhofft sich der Fachbereichsleiter vom heutigen Treffen der Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel.

Dass der Kreis Olpe nun Risikogebiet ist, führt Färber keineswegs auf bestimmte Ereignisse wie etwa Familienfeiern oder Hochzeiten zurück. Es gebe auch keine einzelnen Hotspots. „Alle Städte und Gemeinden bei uns im Kreis sind gleichermaßen betroffen“, erklärt Färber. Im Übrigen setzt der Kreis zunächst „nur“ die Mindestanweisungen des Landes um, weitere Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen im Griff zu halten, seien daher nicht ausgeschlossen.