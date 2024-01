Ritterschlag: Hotel Voss gehört zu „Sternen im Sauerland“

Saalhausen Das Landhotel Voss in Saalhausen wird in die Kooperation der Sauerländer Top-Hotels „Die Sterne im Sauerland“ aufgenommen.

Es ist der nächste „Ritterschlag“ für Hotelier Andreas Voss und sein Team. Das Hotel Voss in Saalhausen gehört künftig zur renommierten Kooperation „Die Sterne im Sauerland“, ein Zusammenschluss von acht 4- und 5-Sterne-Hotels in der Region. Das Landhotel Voss aus Saalhausen wird ab 1. Februar als neuntes Mitglied dazustoßen. Am Montag wurde in der Winterberger Straße in Saalhausen der Vertrag unterzeichnet.

++++

Das Hallenmasters-Turnier in Olpe ist auch in diesem Jahr wieder der Höhepunkt. Die WP überträgt das Turnier im Livestream mit Kommentar. Alle Infos finden Sie hier.

++++

2018 gründeten fünf familiengeführte Top-Hotels aus dem Hochsauerland (siehe Infobox) diese Kooperation, um gemeinsame Themen zu bearbeiten und voneinander zu profitieren. Im Februar 2019 kam als erstes Haus aus dem Kreis Olpe das Romantikhotel Platte in Niederhelden dazu, nun also das Vier-Sterne-Hotel Voss.

Neun Top-Hotels im Sauerland Gründerbetriebe der Kooperation „Die Sterne im Sauerland“ sind: Hotel Deimann, Schmallenberg-Winkhausen; Hotel Diedrich, Hallenberg; Hotel Gasthof Schütte, Schmallenberg-Oberkirchen; Hotel Jagdhaus Wiese, Schmallenberg-Jagdhaus und Hotel Waldhaus Ohlenbach, Schmallenberg-Ohlenbach. Weitere Kooperationsmitglieder sind: Hotel Platte, Attendorn-Niederhelden (seit Febr. 2019), Hotel Rimberg, Schmallenberg-Rimberg (Febr. 2019); Hotel Knippschild, Rüthen-Kallenhardt (Juli 2020) und Hotel Voss, Lennestadt-Saalhausen (ab Febr. 2024). Alle Hotels sind zertifizierte TOP-Ausbildungsbetriebe nach den Kriterien des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA). Innerhalb der Kooperation behält jedes Hotel seine Eigenständigkeit und profiliert sich mit seinen besonderen Merkmalen, um die Vielfalt der Gast- und Arbeitgeberbetriebe in der Region zu unterstreichen.

Dass das Familienunternehmen nun zu diesem erlauchten Kreis gehört, ist der Lohn für den unternehmerischen Mut, immer wieder Neues zu wagen und das gastronomische Gespür, zu erkennen, was der Gast möchte. Im Juli 2021 war dem Landhotel von der DEHOGA der vierte Stern verliehen worden. Auf die Frage, wie er sich in der „Hall of Fame“ der Hotel-Gastronomie des Sauerlands fühle, wiegelt Inhaber Andreas Voss ab: „Wir kochen alle nur mit Wasser und haben alle die gleichen Probleme.“ Alle Betriebe müssten hart arbeiten und niemand dürfe sich in der Branche ausruhen.

Mehr zum Thema

Der Fokus der Kooperation liege auf einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch, Netzwerken mit Politik und Verbänden sowie auf Mitarbeiter- und Ausbildungsthemen. „Hier kann ich auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und von einem Bündel an Maßnahmen profitieren“, sagt Andreas Voss. Gerade die Ausbildung sei Thema Nummer 1. In der Kooperation werden zum Beispiel gemeinsame Schulungen aller Auszubildenden durchgeführt, und sollte ein Mitarbeiter in einem Haus mal einen Wechselwunsch äußern, werde man in der Kooperation nach Lösungen suchen.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Die Aufnahme in die Kooperation „Die Sterne im Sauerland“ funktioniert nicht automatisch, sobald der vierte Stern neben der Hotelpforte hängt. „Wir sind immer offen für weitere Mitglieder, akquirieren jedoch nicht aktiv. Die Idee, zusammenzuarbeiten, muss wachsen“, erklärt Stefan Wiese-Gerlach, Geschäftsführung und Sprecher der Kooperation. So haben sich mit Blick auf das Landhotel Voss im Laufe der Zeit einige Gespräche in unterschiedlichen Konstellationen ergeben, in denen man sich besser kennenlernen konnte. „Irgendwann war dann klar, dass Andreas mit seinem Haus gut zu uns passt. Zuletzt hatten wir ihn eingeladen, am ‚Sterne‘-Wintermeeting im Dezember teilzunehmen, was zeigt, dass schon eine gute Vertrauensbasis da ist. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“ So sieht es auch Andreas Voss: „Wir haben sehr große Schnittmengen.“

Andreas Voss im Jahr 2020 auf der Hotelbaustelle. Das Hotel wurde damals erweitert und umgebaut. 2021 bekam es den dann vierten DEHOGA-Stern. Foto: Volker Eberts / WP

Neben den Fokusthemen steht auch die Stärkung des Sauerlandes als hochwertige, nachhaltige Tourismusregion im Zentrum der Arbeit. Eine der Grundprinzipien der Hotelkooperation ist es, die Individualität jedes einzelnen Hauses zu bewahren. Hand in Hand werden wichtige Themen bearbeitet, die alle betreffen, Herausforderungen angegangen und neue Ideen entwickelt, „um gemeinsam alle Häuser weiter nach vorn zu bringen“, so Andreas Voss.

Die erste gemeinsame Aktion, bei der nun auch das Landhotel Voss mitwirken wird, steht bereits im Februar an: die Ausbildungsmesse der IHK Olpe in der Sauerlandhalle Lennestadt am Dienstag, 27. Februar 2024 von 14 Uhr bis 18 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe