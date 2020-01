Attendorn. Der langjährige Leiter des Attendorner Gymnasiums verabschiedet sich in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird sogleich in ihr Amt eingeführt.

Rivius: Bewegende Worte zum Abschied von Rudolf Hermanns

Zugegeben, der Vergleich hinkt ein wenig. Weltpolitisch betrachtet erscheint der Austritt Großbritanniens aus der EU doch größer und elementarer zu sein als der Abschied von Rudolf Hermanns. Aber trotzdem: „Für mich persönlich ist heute auch ein Exit Day. Die Briten gehen und ich tue es auch“, sagte der langjährige Schulleiter des Rivius-Gymnasiums zur offiziellen Verabschiedung am Freitagmittag in der bestens gefüllten Aula. Und zu seiner Familie, explizit zu seinem kleinen Sohn, sagte Hermanns: „Benedikt, der Papa ist jetzt in Rente.“

Es waren emotionale, vor allem aber sehr ernste Worte, die der Neu-Pensionär zu seinem Abschied von der Schule, an der er seit 2011 das Sagen hatte, wählte. „Eine Schule wird zunehmend als Dienstleister gesehen. Jedes gesellschaftliche Problem, das ihren Ursprung irgendwo in der Jugend findet, soll in der Schule gelöst werden. Das kann sie nicht leisten, sie wird überfrachtet mit Erwartungen“, legte er den Finger in die Wunde und forderte vielmehr, dass sich Lehrer wieder um ihr Kerngeschäft kümmern sollten: das Unterrichten.

Der Verantwortung bewusst

Daniela Greitemann, seit 2012 Hermanns Stellvertreterin und ab sofort neue Chefin am Rivius, nahm die Worte sogleich auf und betonte: „Bei dem, was wir gehört haben, erscheint es wenig ratsam, einen Schulleiterposten zu übernehmen.“ Sie tue es trotzdem, gerne und aus voller Überzeugung. „Ich werde dieses Amt mit viel Freude übernehmen, denn wir üben einen unglaublich wertvollen Beruf aus. Wir arbeiten mit der Zukunft für die Zukunft.“ Dabei sei sie sich des sehr hohen Maßes an Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit wohl bewusst. Greitemann war übrigens schon Schülerin am Rivius und ist seit 2005 als Lehrerin hier tätig.

Lobende Worte erhielten der alte Rivius-Leiter und die neue starke Frau an der Spitze unter anderem vom Bürgermeister Christian Pospischil, der – Ironie des Schicksals – sogar noch am benachbarten St.-Ursula-Gymnasium von Rudolf Hermanns unterrichtet wurde. „Lieber Rudolf, du hast das Schulschiff Rivius immer sicher gesteuert und übergibst heute das Ruder. Für dich war diese Aufgabe keine x-beliebige, du hast sie immer souverän gemeistert und für dich stand das Wohl der Schule immer an erster Stelle.“

Und zu Daniela Greitemann sagte er: „Mehr Rivius geht einfach nicht. Wir sind uns sicher, dass Daniela Greitemann das Rivius so weiterentwickelt, dass es eine hervorragende Schule bleibt.“

Neu-Pensionär zieht nach Ostfriesland

Nicole Raulfs, Vorsitzende des Schulpflegschaft, würdigte in ihrer Rede das hohe Maß an Menschlichkeit, das Rudolf Hermanns immer ausgemacht habe.

Und Guido Schmidt von der Schulaufsichtsbehörde, also von der Bezirksregierung aus Arnsberg, betonte: „Rudolf Hermanns, Sie haben diese Schule gestaltet, geprägt und entwickelt. Heute geht eine bemerkenswerte, erfahrene Persönlichkeit in den wohlverdienten Ruhestand.“ Gleichzeitig wünschte er Daniela Greitemann ein glückliches Händchen, Freude am Gelingen, aber auch die nötige Gelassenheit in ihrer neuen Position.

Für Rudolf Hermanns heißt es nun, Abschied zu nehmen, denn er wird mit seiner Familie nach Ostfriesland ziehen und Attendorn verlassen. So wie Großbritannien die EU. Auch wenn der Vergleich wohl etwas hinkt.