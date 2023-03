Habecks Klimapolitik – „beeindruckende Entschlossenscheit“

Kreis Olpe/Deutschland. Robert Habeck (Grüne) plant ein Einbau-Verbot ausschließlicher Öl- und Gasheizungen. Für Eigentümer wird das eine Herausforderung. Eine Glosse.

Robert Habeck (Grüne) plant ein Einbau-Verbot ausschließlicher Öl- und Gasheizungen. Und das schon ab 2024. Welch beeindruckende Entschlossenheit. Man setzt sich ein Ziel und greift einfach durch. So unabhängig von diversen Hemmnissen – wie beispielsweise Materialmangel oder Lieferengpässe. Politik funktioniert ja sonst auch immer mit unbeirrbarer Beharrlichkeit. So wie 2021, als klar wurde, dass die Rahmedetalbrücke für lange Zeit gesperrt werden musste. Immerhin ist die Wirtschaft und zahlreiche Pendler auf diese Verkehrslinie angewiesen. Aber jetzt gibt es ja einen Sprengtermin – zwei Jahre später.

Aber zurück zu Habeck und sein geplantes Einbau-Verbot. Ab 2024 sollten nur noch neue Heizungen auf Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien eingebaut werden. Ein Schritt für das Klima. Und daher grundsätzlich zu begrüßen. Keine Frage. Aber wer soll das bezahlen? Auf Eigentümer kommen erhebliche Kosten zu. Und das grade in dieser Zeit, wo sowieso alles teurer wird. Dazu kommt noch, dass sich nicht jedes Heizsystem für jede Wohnung eignet.

Immerhin gibt es Förderprogramme. Das ist doch was. Und die sind vermutlich völlig unbürokratisch, leicht verständlich und auch für Oma Ilse leicht zu händeln. So ist man es ja schließlich gewohnt. Und wenn man sich auf staatliche Hilfen verlassen kann, ist das viel wert. Nicht, dass irgendwann jemand auf die Idee kommt, dass das Fördergeld gar nicht notwendig war – und zurückgezahlt werden muss. Wegen irgendwelcher Formfehler oder so. Nein, auf so eine Idee kommt Politik nicht. Das wäre absurd.

