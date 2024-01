Rock-Spektakel in Olpe: Tickets für Rock Giants gewinnen

Demon´s Eye – Tribute to Deep Purple rocken am Freitag, 19. Januar, bei der Veranstaltung Rock Giants in der Olper Stadthalle ab 19.30 Uhr.

Olpe Am Freitag, 19. Januar, gibt es eine Neuauflage der Konzertreihe Rock Giants in Olpe. Hier können Sie exklusiv 4 x 2 Karten gewinnen.

Die Konzertreihe Rock Giants geht in die nächste Runde. Am Freitag, 19. Januar, findet das Rock-Spektakel in Olpe in der Stadthalle statt. Mit dabei sind die Tribute-Bands High Voltage, Tribute to AC/DC, und Demon´s Eye, Tribute to Deep Purple. Unsere Zeitung verlost 4 x 2 Karten.

Teilnehmen an dem Gewinnspiel können Sie hier.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe