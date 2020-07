Rönkhausen: B 236 wird für eineinhalb Jahre zur Baustelle

Auf Anwohner und Autofahrer kommt auf der B 236 in Rönkhausen eine größere Baustelle zu.

Finnentrop. Straßen NRW baut die B 236 in Finnentrop-Rönkhausen aus. Die Bauarbeiten sollen rund eineinhalb Jahre andauern. Was das für Autofahrer bedeutet.

Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen informiert darüber, dass der Bereich der B 236 in Rönkhausen hinter dem Kreisverkehr in Richtung Plettenberg auf einer Gesamtlänge von ca. 800 Meter ausgebaut wird.

Der Ausbau beginnt in Höhe des Wohnhauses „Kilianstraße 105“ und endet kurz nach der Einmündung „Therecker Weg“. Bei dieser Baumaßnahme wird einseitig ein neuer Gehweg mit einer Breite von 1,50 Meter vom Ortseingang Rönkhausen (Sporthalle) bis zur Einmündung Therecker Weg neu angelegt. Aus diesem Grund wurden im Vorfeld im Seitenbereich mehrere große Bäume gefällt. Zudem wird ein neuer Regenwasserkanal mit einer Regenwasserbehandlungsanlage gebaut. Mitten im Baufeld wird eine Felsböschung standsicher abgetragen und zusätzlich durch ein Steinschlagschutznetz gesichert.

Vollsperrung Ende 2021

Im Zuge des Ausbaus werden insgesamt vier barrierefreie Bushaltestellen inkl. zwei Fußgängersignalanlagen errichtet. Ebenso ist der Bau einer geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahme in Form einer Verkehrsinsel am Ortseingang Rönkhausen vorgesehen. Im Bereich des Durchlasses „Therecker Mühle“ werden Instandsetzungsarbeiten durchgeführt.

Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten unter halbseitiger Sperrung. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der B 236 ist mit Wartezeiten vor den Baustellenampeln zu rechnen.

Lediglich die letzte Bauphase, der Einbau der Decke, wird ca. Ende 2021 an einem Wochenende unter Vollsperrung durchgeführt. Eine entsprechende Umleitungsstrecke für den Durchgangsverkehr wird über die Ortschaft Allendorf Richtung Sundern ausgeschildert. Den direkten Anwohnern im Baufeld wird eingeschränkt eine Zufahrt ermöglicht.

Investition von 1,7 Millionen Euro

Baubeginn ist am Montag, 10. August, und die gesamte Maßnahme wird voraussichtlich ca. 1,5 Jahre andauern. 1,7 Millionen Euro werden insgesamt investiert.

Vor dem eigentlichen Straßenausbau in Rönkhausen wird an der freien Strecke zwischen den Ortschaften Pasel und Siesel im Märkischen Kreis an mehreren kleineren Stellen eine Schadstellenbeseitigung durchgeführt. Diese Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung.