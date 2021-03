Rönkhausen: Hund schlägt Alarm – Einbruch in Laube misslingt

Einbrecher (hier ein Symbolbild) versuchten am Montagabend in eine Gartenhütte in Rönkhausen einzudringen – ohne Erfolg.

Finnentrop. Das Fenster einer Gartenhütte in Rönkhausen wurde am Montagabend aufgehebelt. Allerdings gelangten die Einbrecher wohl nicht in die Laube.

Unbekannte Täter haben am Montagabend gegen 22.30 Uhr das Fenster einer Gartenhütte in der Friedhofstraße in Rönkhausen aufgehebelt. Die Gartenhütte befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem Einfamilienhaus. Eine Bewohnerin ließ zu dieser Uhrzeit ihren Hund noch kurz in den Garten. Dieser fing sofort an zu bellen und störte damit wahrscheinlich die Täter. Ein weiterer Bewohner sah nach dem Rechten und entdeckte das offenstehende Fenster der Laube.

Daimler Sprinter 330 mit ausländischen Kennzeichen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter nicht in das Gartenhaus und machten keine Beute. In unmittelbarer Nähe wurde ein grauer Daimler Sprinter 330 mit ausländischen Kennzeichen gesichtet. Dieser fuhr in Richtung Dorfmitte. Ob der Transporter im Zusammenhang mit der Tat steht, kann derzeit nicht gesagt werden.

Die Ermittlungen dauern an. An der Gartenlaube entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

