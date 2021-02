Rollerfahrer stürzt bei Unfall in Olpe und verletzt sich

Olpe. Ein Autofahrer nahm einem 16-jährigen Rollerfahrer in einem Kreisverkehr in Olpe die Vorfahrt. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich.

Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Olpe am Donnerstag verletzt worden. Er stürzte nach Angaben der Polizei Olpe gegen 6.50 Uhr, als ein 62 Jahre alter Autofahrer ihm in einem Kreisverkehr die Vorfahrt nahm. Der Rollerfahrer wollte in die Straße Am Bratzkopf abbiegen, als das Auto aus der Stellwerkstraße in den Kreisel abbog.

Zunächst gab der Jugendliche gegenüber dem Autofahrer an, unverletzt zu sein. Der 62-Jährige gab dem Rollerfahrer vorsorglich trotzdem seine persönlichen Daten. Zuhause angekommen bemerkte der Kradfahrer, dass er Schmerzen im Arm hatte und suchte gemeinsam mit einem Elternteil das Krankenhaus zur ambulanten Behandlung auf. Im Anschluss zeigte er den Unfall bei der Polizei an. Es entstand Sachschaden an dem Roller.