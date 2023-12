Rossmann stellt klar: Kein Drogeriemarkt in Grevenbrück

Grevenbrück Welcher Drogeriemarkt kommt nach Grevenbrück? Diese Frage bleibt offen. Rossmann selbst dementiert neue Filiale neben REWE-Kaufpark.

Es war ruhig geworden um die Erweiterung des Einkaufszentrums an der Kölner Straße (B 55) in Grevenbrück. Doch nun kommt wieder Bewegung in das Projekt. Voraussichtlich im Januar sollen die Erweiterungspläne laut Stadtverwaltung öffentlich ausgelegt werden. Unklar ist bis dato, welche Drogeriemarkt-Kette sich auf dem Gelände ansiedeln wird. Fest steht nur: Einen Rossmann-Drogeriemarkt wird es nach derzeitigem Stand nicht geben.

Bereits seit mehr als zwei Jahren sind die Pläne auf dem Markt, die vorhandenen Einzelhandelseinheiten (derzeit REWE-Ihr Kaufpark mit Getränkemarkt, KiK Textilien und Non-Food GmbH, Ernsting‘s family GmbH & Co. KG) zu modernisieren und um einen größeren Drogeriemarkt, den es im Raum Grevenbrück/Elspe derzeit noch nicht gibt, zu erweitern.

Im August hatte die Winkelmeyer GmbH und Co. KG, Eigentümer der Grundstücke an der Kölner Straße, die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens beantragt. Im Kern ist es bis heute bei diesem Stand geblieben. „Wir befinden uns immer noch im Bauleitverfahren“, erklärt Michael Trilling vom Bereich Bauplanung im Rathaus. Doch mittlerweile seien fast alle Unterlagen vorhanden, so dass die Stadt für Januar die frühzeitige Bürgerbeteiligung und die Beteiligung der tangierten Behörden anstrebe.

Anschließend haben Bürger und Behörden Zeit ihre Stellungnahmen abzugeben, bevor der Satzungsbeschluss getroffen wird. Erst danach kann die Baugenehmigung erteilt werden. Wann das sein wird, darüber will die Stadtverwaltung derzeit keine Prognose abgeben.

Wir können aktuell nicht bestätigen, dass in der Kölner Straße in Lennestadt-Grevenbrück die Eröffnung einer weiteren Rossmann-Filiale geplant ist. Franziska Metz, Referentin Unternehmenskommunikation

Im Bereich der heutigen Lagerflächen ist die Ansiedlung eines neuen Drogeriemarktes mit einer Verkaufsfläche von ca. 750 Quadratmetern geplant. Dazu soll ein Teil des Gebäudebestands einschließlich des Wohnhauses auf dem Grundstück abgebrochen werden, so der Plan. Ein Drogeriemarkt mit einem ausgewogenen und breit gestreuten Sortiment steht schon lange auf der Wunschliste der Bürgerinnen und Bürger im Großraum Grevenbrück/Elspe. Welche Drogeriemarkt-Kette in die neuen Räumlichkeiten einziehen wird, ist derzeit aber noch unklar. Gerüchte, dass dort ein weiterer Rossmann-Markt eröffnen wird, werden von dem Unternehmen, das bereits Drogeriemärkte in Altenhundem und Bamenohl betreibt, dementiert. „Wir können aktuell nicht bestätigen, dass in der Kölner Straße in Lennestadt-Grevenbrück die Eröffnung einer weiteren Rossmann-Filiale geplant ist“, teilte eine Sprecherin aus der Unternehmenskommunikation auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Der Aldi-Markt auf dem rückseitigen Grundstück ist von den Plänen nicht betroffen. Nach dem Verträglichkeitsgutachten des Büros Stadt und Handel aus dem Jahr 2021 würde der Neubau des Drogeriemarktes zu Umsatzverteilungen führen. Das Gutachten geht davon aus, dass der Umsatz im Bereich Nahrungs- und Genussmittel um bis zu 1,1 Millionen Euro im Jahr zurückgehen wird, bei einem Umsatz von 2,7 Mio. Euro im neuen Drogeriemarkt. Negative Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche sowie städtebaulich negative Auswirkungen auf den Bestand seien aber nicht zu erwarten.

