Rückblick: Das hat den Kreis Olpe 2023 besonders bewegt

Kreis Olpe 2023 war ein spannendes Jahr mit vielen Schlagzeilen. Das sind zwölf Geschichten, die die Bürger im Kreis Olpe besonders interessiert haben.

Das Jahr neigt sich dem Ende. Es war ein spannendes Jahr – mit jeder Menge Schlagzeilen im Kreis Olpe. Einige der Geschichten haben unsere Leser besonders interessiert. Hier präsentieren wir die zwölf Artikel, die im Jahr 2023 die meisten Menschen erreicht haben.

Platz 1: Die Nosferatu-Spinne

Der Klimawandel macht sich nicht nur durch höhere Temperaturen bemerkbar – auch immer mehr Tierarten wandern, besiedeln neue Lebensräume und passen sich an die veränderten klimatischen Bedingungen an. Dazu gehört auch die riesige Nosferatu-Spinne, die sich bis ins Olper Einzugsgebiet ausgebreitet hat. Inzwischen häufen sich die Sichtungen in den angrenzenden Landkreisen und auch im Kreis Olpe kommt es zu ersten vermeintlichen Begegnungen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Platz 2: Die kleine Holly

„Ich verstehe es wirklich nicht“ Marcel Lohmann - Tierpfleger

Holly wurde unter Sperrmüll in Rumänien gefunden. Sie ist intelligent, sportlich und liebenswert. Trotzdem sucht die eineinhalbjährige Mischlingshündin schon seit über einem Jahr ein neues Zuhause. „Ich verstehe es wirklich nicht“, meint Tierpfleger Marcel Lohmann vom Tierheim Olpe. Um für Holly nun endlich einen geeigneten Halter zu finden, hat sich das Tierheim Olpe an Hundeprofi Martin Rütter gewandt. In dem RTL-Format „Die Unvermittelbaren“ engagiert sich der Hundeprofi für scheinbar hoffnungslose Fälle. Für Fälle wie Holly. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Platz 3: Der Horrortrip

Jürgen und Marion Stutte, Rentnerehepaar aus Neu-Listernohl, kommen jetzt noch die Tränen, wenn sie an ihre schier unglaubliche Reisegeschichte zurückdenken. Nicht ohne Grund. Denn wegen eines nur vorläufigen Reisepasses wurde aus ihrem geplanten Traumurlaub mit der Aida Cosma nach Dubai kurz vor den Weihnachtstagen ein regelrechter Horrortrip. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Jürgen und Marion Stutte wollten auf dem Aida-Kreuzer Cosma eine wunderschöne Urlaubswoche genießen, doch dann traf sie der unvermittelte Schock. Sie mussten ihr Schiff verlassen und wieder nach Hause fliegen. Foto: Josef Schmidt / WP

Platz 4: Die Post von E.ON

Die Achterbahnfahrt bei den Energiepreisen ist dieser Tage wieder in vollem Gange: Großkonzern E.ON, gleichzeitig Grundversorger in weiten Teilen des Kreises Olpe (u. a. Lennestadt und Kirchhundem), dreht an der Preisschraube. Heimische Kunden mit Grundversorgungstarif staunten über die Post von E.ON nicht schlecht: Ab 1. Juni zahlen sie statt etwa 30 Cent für die Kilowattstunde (kWh) fast 50 Cent. Offenbar gibt es aber auch unterschiedliche Tarife im Grundversorgungsgebiet: Eine E.ON-Kundin aus Lennestadt präsentierte unserer Redaktion ein Schreiben, dass ihr Preis von aktuell 27 Cent/kWh zum 1. Juni auf 32 Cent/kWh steigt. Grundpreis pro Jahr: 166 Euro. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Platz 5: Die winselnden Welpen

„Er hebelte die Eingangstür auf“ Markus Bender - Staatsanwalt

Es war ein außergewöhnlicher Fall am Montag im Olper Amtsgericht. Ein 43-Jähriger sollte am 3. März 2020 in einem Mehrfamilienhaus in Finnentrop in die Wohnung seines Vermieters eingebrochen sein. „Er hebelte die Eingangstür auf“, so Staatsanwalt Markus Bender in der Anklage. Der Mann habe eine silberne Taschenuhr, eine Apple Watch, ein handgeschmiedetes Messer, einen Seemannszirkel und ein Kästchen mit Waschmünzen erbeutet. Was den Fall zudem außergewöhnlich macht: Der 43-Jährige ließ fünf hilflose und winselnde Hundewelpen in seinem Zimmer zurück. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Platz 6: Der Reality-Star

Es war ein ungewöhnlicher und gleichzeitig emotionaler Auftritt von Ex-Big-Brother-Star Sabrina Lange vor Gericht. Die 55-jährige Entertainerin zog am Freitagvormittag ihre Berufung gegen ein Urteil wegen gemeinschaftliches Betruges am Landgericht Siegen zurück. Damit muss Sabrina Lange nun eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro (40 Tagessätze à 10 Euro) sowie eine Provision in Höhe von 7140 Euro an Schauspielerin und Moderatorin Mareike Eisenstein zahlen, die Sabrina Lange 2019 ins RTL-Format „Sommerhaus der Stars“ vermittelt hatte. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Platz 7: Die Bettwanzen

Schon seit 2017 warnt das Umweltbundesamt vor einer wachsenden Ausbreitung von Bettwanzen. Nachdem die kleinen Tiere lange Zeit mehr oder weniger als ausgestorben gegolten hatten, haben sie nach der rasanten Ausbreitung in Frankreich nun auch vermehrt ihren Weg zurück nach Deutschland gefunden. Erst kürzlich wurde in Düsseldorf wieder ein Befall gemeldet – vermutlich kamen die Schädlinge hier als ungebetener Reisegast mit in die eigenen vier Wände. Schädlingsbekämpfer Marco Zydek glaubt, dass sich die Fälle in den nächsten Jahren häufen werden – auch im Kreis Olpe. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Platz 8: Das verletzte Tier

Josef Blefgen ist Landwirt mit Leib und Seele und hat in seinem langen Berufsleben vieles erlebt. Schöne und weniger schöne Erlebnisse. Wenn er sich mal wieder über die ausufernde EU-Bürokratie, immer neue Vorschriften und Auflagen geärgert hat - und das kommt öfter vor - setzt er sich oft in seinen Geländewagen und fährt die Weiden ab, wo seine Rinder grasen. Meistens, so seine Frau, habe sich sein Ärger dann wieder gelegt. Doch am Dienstag war er fast so weit, die Brocken endgültig hinzuschmeißen. Der Grund: EU-Vorschriften, die sich weder mit gesundem Menschenverstand noch mit Tierwohl vereinbaren lassen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Platz 9: Der Neuwagen-Notstand

Nach dem Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT, den Dienstleister, der alle Kreise und Kommunen in Südwestfalen hinsichtlich der Datenverarbeitung und Internet-Anbindung betreut, läuft in den Rathäusern und dem Kreishaus in Olpe weiterhin nur ein Notbetrieb. Außer der Sperrmüll-Anforderung, die von einem anderen Anbieter geleistet wird, funktioniert praktisch nichts. Die allermeisten Rückfragen an das Bürgertelefon, so die Pressestelle des Kreises, betreffen Fragen zur Zulassungsstelle: Hier sind weder die für An- noch für Ummeldungen nötigen Anwendungen verfügbar. Das hat zur Folge, dass Käufer von Autos diese nicht zulassen können, weder Neu- noch Gebrauchtfahrzeuge. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Platz 10: Die neue Frittenbude

Gibt es hier etwas umsonst? Eine berechtigte Frage, die sich bei der Ortsdurchfahrt von Oberelspe, vor allem am Wochenende, schon so mancher gestellt hat. Grund sind die teilweise langen Schlangen vor dem neuen Imbiss „Die Frittenbude – geht immer“, die kürzlich Neueröffnung feierte. Doch wer genau steckt hinter der Frittenbude, die nun im neuen Gewand den altansässigen Westfalengrill nach mehr als drei Jahrzehnten abgelöst hat? Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Platz 11: Das Traum-Abitur

Die Zeugnisse sind verteilt, Schüler und Lehrer freuen sich auf die Ferien. Die einen etwas weniger, weil das Zeugnis nicht so ausgefallen ist, wie gewünscht, die anderen etwas mehr, weil überwiegend Einsen und Zweien auf dem berüchtigten Stück Papier stehen. Cornelius Mester (18) aus Halberbracht hätte demnach Grund für weltrekordverdächtige Jubelsprünge. Denn sein Abitur-Notenschnitt von rechnerischen 0,8, den er auf dem Gymnasium Maria Königin in Altenhundem erreichte, ist das, wovon nicht nur Schüler, sondern insgeheim auch deren Eltern und Großeltern träumen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Cornelius Mester aus Halberbracht hat ein Abitur mit dem Notenschnitt von 0,8. Foto: Josef Schmidt / WP

Platz 12: Das Zuhause für Maddox

Für den traumatisierten Maddox aus Olpe gibt es ein Happy End. Der neunjährige Rüde lebte über zweieinhalb Jahre in Zwingern. Erst im Tierheim Olpe, später dann in der Tierpension Berg in Friesenhagen. Seine Chancen auf ein neues Zuhause standen äußerst schlecht. So schlecht, dass sich die Tierschützer aus Olpe und Friesenhagen bei Martin Rütter meldeten. In seiner Sendung „Die Unvermittelbaren“ sucht der Hundeprofi regelmäßig Interessenten für scheinbar hoffnungslose Fälle. Mit Erfolg: RTL-Zuschauer konnten sich am Sonntag ein Bild davon machen, wo Maddox seinen Lebensabend verbringen darf. Und welches Glück ihm dabei widerfahren ist. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

